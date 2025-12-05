एक्सप्लोरर
रेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत, फैंस बोले- 'दुनिया की खूबसूत क्वीन'
Aishwarya Rai Bachchan Photos: बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय हमेशा अपने अंदाज से सभी का दिल जीत लेती हैं. इस बार एक फिल्म फेस्टिवल में उनका बदला हुआ लुक देखा गया जो वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं लेकिन वो इवेंट्स में अक्सर नजर आती हैं जहां से उनकी फोटोज खूब वायरल होती हैं. इस बार ऐश्वर्या का हटके अंदाज देखने को मिला है.
Published at : 05 Dec 2025 08:26 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
रेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत
