हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत, फैंस बोले- 'दुनिया की खूबसूत क्वीन'

रेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत, फैंस बोले- 'दुनिया की खूबसूत क्वीन'

Aishwarya Rai Bachchan Photos: बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय हमेशा अपने अंदाज से सभी का दिल जीत लेती हैं. इस बार एक फिल्म फेस्टिवल में उनका बदला हुआ लुक देखा गया जो वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 08:26 AM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Photos: बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय हमेशा अपने अंदाज से सभी का दिल जीत लेती हैं. इस बार एक फिल्म फेस्टिवल में उनका बदला हुआ लुक देखा गया जो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं लेकिन वो इवेंट्स में अक्सर नजर आती हैं जहां से उनकी फोटोज खूब वायरल होती हैं. इस बार ऐश्वर्या का हटके अंदाज देखने को मिला है.

1/7
ऐश्वर्या राय जब भी किसी इवेंट में जाती हैं तो वहां पर महफिल लूट लेती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है.
ऐश्वर्या राय जब भी किसी इवेंट में जाती हैं तो वहां पर महफिल लूट लेती हैं. उनका हर अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है.
2/7
ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है. वो रेड फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गई हुई हैं. जहां से उनकी ढेर सारी फोटोज वायरल हो रही हैं.
ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है. वो रेड फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गई हुई हैं. जहां से उनकी ढेर सारी फोटोज वायरल हो रही हैं.
3/7
ऐश्वर्या ने इवेंट में व्हाइट और ब्लैक कलर का गाउन पहना था. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
ऐश्वर्या ने इवेंट में व्हाइट और ब्लैक कलर का गाउन पहना था. जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
4/7
ऐश्वर्या ने व्हाइट लॉन्ग गाउन के साथ ब्लैक कलर का हैवी एंब्रॉयडरी ब्लेजर कैरी किया था. उन्होंने अपना लुक रेड लिप्स्टिक से कंप्लीट किया.
ऐश्वर्या ने व्हाइट लॉन्ग गाउन के साथ ब्लैक कलर का हैवी एंब्रॉयडरी ब्लेजर कैरी किया था. उन्होंने अपना लुक रेड लिप्स्टिक से कंप्लीट किया.
5/7
ऐश्वर्या के हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने हमेशा की तरह ही ओपन हेयर रखे थे. उनकी इन फोटोज की जमकर तारीफ हो रही है.
ऐश्वर्या के हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने हमेशा की तरह ही ओपन हेयर रखे थे. उनकी इन फोटोज की जमकर तारीफ हो रही है.
6/7
ऐश्वर्या की फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं.
ऐश्वर्या की फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं.
7/7
वहीं दूसरे ने लिखा- ऐश्वर्या जैसा कोई नहीं है. उनकी बात ही अलग है.
वहीं दूसरे ने लिखा- ऐश्वर्या जैसा कोई नहीं है. उनकी बात ही अलग है.
Published at : 05 Dec 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Red Film Festival

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में बढ़ने वाली है गर्मी, BJP ने बना लिया ममता बनर्जी को टेंशन देने वाला प्लान, शीतकालीन सत्र के बाद...
बंगाल में बढ़ने वाली है गर्मी, BJP ने बना लिया ममता बनर्जी को टेंशन देने वाला प्लान, शीतकालीन सत्र के बाद...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ताजमहल आगरा की जनता के लिए श्राप', इन नियमों पर BJP सांसद ने उठाए सवाल
'ताजमहल आगरा की जनता के लिए श्राप', इन नियमों पर BJP सांसद ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में बढ़ने वाली है गर्मी, BJP ने बना लिया ममता बनर्जी को टेंशन देने वाला प्लान, शीतकालीन सत्र के बाद...
बंगाल में बढ़ने वाली है गर्मी, BJP ने बना लिया ममता बनर्जी को टेंशन देने वाला प्लान, शीतकालीन सत्र के बाद...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ताजमहल आगरा की जनता के लिए श्राप', इन नियमों पर BJP सांसद ने उठाए सवाल
'ताजमहल आगरा की जनता के लिए श्राप', इन नियमों पर BJP सांसद ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टॉर्क ने हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ा, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: बॉक्स ऑफिस पर आज टूटने वाले हैं कई रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही कर ली इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस पर आज टूटने वाले हैं कई रिकॉर्ड, रणवीर सिंह की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही कर ली इतनी कमाई
एग्रीकल्चर
सर्दियों के दौरान भारतीय घरों में कैसे करें तुलसी की सही देखभाल, जानें कैसे रखें हरा-भरा?
सर्दियों के दौरान भारतीय घरों में कैसे करें तुलसी की सही देखभाल, जानें कैसे रखें हरा-भरा?
हेल्थ
उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो
उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो
जनरल नॉलेज
Road Deaths In India: देश में 2024 में सबसे ज्यादा लोग हुए सड़क हादसे के शिकार, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश
देश में 2024 में सबसे ज्यादा लोग हुए सड़क हादसे के शिकार, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget