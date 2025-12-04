हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साड़ी में सान्या मल्होत्रा का क्लासी लुक वायरल, कानों में फिश ईयररिंग्स पहन दिए जमकर पोज

साड़ी में सान्या मल्होत्रा का क्लासी लुक वायरल, कानों में फिश ईयररिंग्स पहन दिए जमकर पोज

Sanya Malhotra Fish Shaped Earrings: सान्या मल्होत्रा का लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मछली की शेप की इयररिंग्स ने लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 11:11 PM (IST)
Sanya Malhotra Fish Shaped Earrings: सान्या मल्होत्रा का लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मछली की शेप की इयररिंग्स ने लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.

सान्या मल्होत्रा सोशल मीडिया और अपने जबरदस्त फैशन सेंस से कहर बरपाती रहती हैं. हर बार उनके लुक्स फैंस को इंप्रेस करते हैं. अब उनका लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सान्या मल्होत्रा अपने लेटेस्ट पोस्ट से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. वैसे तो अक्सर ही वो अपने स्टाइलिश लुक्स से ऑडियंस का ध्यान खींचती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ.
सान्या मल्होत्रा अपने लेटेस्ट पोस्ट से फैंस को इंप्रेस कर रही हैं. वैसे तो अक्सर ही वो अपने स्टाइलिश लुक्स से ऑडियंस का ध्यान खींचती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ.
आज एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में उनका लुक देखते बनता है. साड़ी पहन एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं.
आज एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में उनका लुक देखते बनता है. साड़ी पहन एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं.
लेकिन इन सब के अलावा जिस चीज ने ऑडियंस का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो एक्ट्रेस के फिश शेप वाले इयररिंग्स हैं. इस यूनिक डिजाइन के इयररिंग्स ने उनके इस लुक को एक और लेवल अपग्रेड कर दिया है.
लेकिन इन सब के अलावा जिस चीज ने ऑडियंस का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो एक्ट्रेस के फिश शेप वाले इयररिंग्स हैं. इस यूनिक डिजाइन के इयररिंग्स ने उनके इस लुक को एक और लेवल अपग्रेड कर दिया है.
अपनी इस ब्लू हैंडलूम साड़ी को उन्होंने येलो कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. एक्ट्रेस की पूरी साड़ी में पिंक कलर के छोटे–छोटे फूलों की एंब्रॉयडरी की गई है. साथ ही प्लीट एरिया में चेकर्ड डिजाइन बना है.
अपनी इस ब्लू हैंडलूम साड़ी को उन्होंने येलो कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. एक्ट्रेस की पूरी साड़ी में पिंक कलर के छोटे–छोटे फूलों की एंब्रॉयडरी की गई है. साथ ही प्लीट एरिया में चेकर्ड डिजाइन बना है.
आंखों में काजल और विंग्ड आईलाइनर लगाते हुए उन्होंने अपना आई मेकअप पूरा किया. सटल मेकअप और छोटी सी बिंदी उनके इस लुक पर चार चांद लगा रही है. वहीं ये मछली के शेप वाला इयरिंग्स भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
आंखों में काजल और विंग्ड आईलाइनर लगाते हुए उन्होंने अपना आई मेकअप पूरा किया. सटल मेकअप और छोटी सी बिंदी उनके इस लुक पर चार चांद लगा रही है. वहीं ये मछली के शेप वाला इयरिंग्स भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
एक्सेसरीज की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने साड़ी के डिजाइन के साथ मैच करते हुए दोनों हाथों में एक–एक चूड़ी पहनी है. स्टेटमेंट रिंग्स और सिल्वर वॉच के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया.
एक्सेसरीज की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने साड़ी के डिजाइन के साथ मैच करते हुए दोनों हाथों में एक–एक चूड़ी पहनी है. स्टेटमेंट रिंग्स और सिल्वर वॉच के साथ उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया.
सान्या मल्होत्रा के वर्कफ्रंट पर गौर करें तो बीते दिनों वो वरुण धवन की मल्टीस्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आई थीं. इसके पहले उन्होंने अपनी दमदार फिल्म 'मिसेज' को लेकर भी ऑडियंस की तारीफे बटोरीं.
सान्या मल्होत्रा के वर्कफ्रंट पर गौर करें तो बीते दिनों वो वरुण धवन की मल्टीस्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आई थीं. इसके पहले उन्होंने अपनी दमदार फिल्म 'मिसेज' को लेकर भी ऑडियंस की तारीफे बटोरीं.
Published at : 04 Dec 2025 11:09 PM (IST)
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Gujarat News: करंट से झटका खाकर बेहोश हुआ सांप...युवक ने CPR देकर बचाया | Snake CPR | ABP News
Putin India Visit: पुतिन से Rahul की मुलाकात से लेकर होने वाली डील पर सबसे सटीक विश्लेषण । PM Modi

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
Year Ender 2025: प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में शादी के बंधन में बंधे ये 7 बॉलीवुड सितारे
प्रतीक बब्बर से प्राजक्ता कोली तक, 2025 में इन 7 बॉलीवुड सितारों ने रचाई शादी
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
