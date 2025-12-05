एक्सप्लोरर
ऐसा दिखता है आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का नया घर, शेयर कीं गृहप्रवेश की तस्वीरें
Alia Bhatt-Ranbir Kapoor New Home: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर बनकर तैयार हो चुका है. दिवाली के मौके इस कपल ने गृह प्रवेश की पूजा की थी. जिसकी झलक आलिया ने दिखाई है.
आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने नए घर की झलक फैंस को दिखा दी है. जो खूब वायरल हो रही हैं.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 05 Dec 2025 11:32 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
7 Photos
रेड फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बिखेरा जलवा, ब्लैंक एंड व्हाइट गाउन में लगीं खूबसूरत
बॉलीवुड
8 Photos
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधी कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी, देखें फर्स्ट वेडिंग फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
साड़ी में सान्या मल्होत्रा का क्लासी लुक वायरल, कानों में फिश ईयररिंग्स पहन दिए जमकर पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
इंडिया
कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
संजय दत्त वर्सेज रणवीर सिंह: दोनों में से कौन है ज्यादा अमीर? धुरंधर में आएंगे आमने-सामने
एबीपी लाइव
Opinion