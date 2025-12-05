हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऐसा दिखता है आलिया भट्ट-रणबीर कपूर का नया घर, शेयर कीं गृहप्रवेश की तस्वीरें

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor New Home: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर बनकर तैयार हो चुका है. दिवाली के मौके इस कपल ने गृह प्रवेश की पूजा की थी. जिसकी झलक आलिया ने दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Alia Bhatt-Ranbir Kapoor New Home: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर बनकर तैयार हो चुका है. दिवाली के मौके इस कपल ने गृह प्रवेश की पूजा की थी. जिसकी झलक आलिया ने दिखाई है.

आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने अपने नए घर की झलक फैंस को दिखा दी है. जो खूब वायरल हो रही हैं.

1/11
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर लंबे समय से बन रहा था.अब ये घर बनकर पूरा हो चुका है और कपल ने गृह प्रवेश भी कर लिया है.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नया घर लंबे समय से बन रहा था.अब ये घर बनकर पूरा हो चुका है और कपल ने गृह प्रवेश भी कर लिया है.
2/11
दिवाली के मौके पर उन्होंने पूजा की थी. जिसकी झलक आलिया ने अब सोशल मीडिया पर दिखाई है.
दिवाली के मौके पर उन्होंने पूजा की थी. जिसकी झलक आलिया ने अब सोशल मीडिया पर दिखाई है.
3/11
आलिया ने फोटोज शेयर की हैं जिसमें वो रणबीर और बेटी राहा के साथ पूजा करती नजर आ रही हैं.
आलिया ने फोटोज शेयर की हैं जिसमें वो रणबीर और बेटी राहा के साथ पूजा करती नजर आ रही हैं.
4/11
इस घर में उन्होंने ऋषि कपूर की एक खास फोटो भी लगाई है. जिसके आगे रणबीर हाथ जोड़ते नजर आए.
इस घर में उन्होंने ऋषि कपूर की एक खास फोटो भी लगाई है. जिसके आगे रणबीर हाथ जोड़ते नजर आए.
5/11
आलिया इस फोटो में पूजा में बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी पहनी थी. जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थीं.
आलिया इस फोटो में पूजा में बैठी नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी पहनी थी. जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थीं.
6/11
आलिया की सास इस घर को देखकर बहुत खुश हो रही हैं. उन्होंने आलिया को हग किया.
आलिया की सास इस घर को देखकर बहुत खुश हो रही हैं. उन्होंने आलिया को हग किया.
7/11
बता दें आलिया-रणबीर का नया घर 250 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है. ये छह फ्लोर का घर है जिसे बहुत प्यार से दोनों ने मिलकर सजाया है.
बता दें आलिया-रणबीर का नया घर 250 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है. ये छह फ्लोर का घर है जिसे बहुत प्यार से दोनों ने मिलकर सजाया है.
8/11
आलिया-रणबीर की बेटी राहा 3 साल की हो गई है. बीते महीने कपल ने राहा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया था.
आलिया-रणबीर की बेटी राहा 3 साल की हो गई है. बीते महीने कपल ने राहा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया था.
9/11
आलिया ने राहा की बर्थडे पार्टी की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें राहा और आलिया ट्विनिंग करती नजर आ रही हैं.
आलिया ने राहा की बर्थडे पार्टी की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें राहा और आलिया ट्विनिंग करती नजर आ रही हैं.
10/11
राहा की बर्थडे पार्टी में फैमिली के साथ फ्रेंड्स भी शामिल हुए थे. सभी ने राहा के बर्थडे पर खूब मस्ती की थी.
राहा की बर्थडे पार्टी में फैमिली के साथ फ्रेंड्स भी शामिल हुए थे. सभी ने राहा के बर्थडे पर खूब मस्ती की थी.
11/11
आलिया ने बेटी राहा के बर्थडे पर बहुत ही प्यारा केक बनवाया था. जिसकी झलक भी उन्होंने फैंस को दिखाई है.
आलिया ने बेटी राहा के बर्थडे पर बहुत ही प्यारा केक बनवाया था. जिसकी झलक भी उन्होंने फैंस को दिखाई है.
Published at : 05 Dec 2025 11:32 AM (IST)
