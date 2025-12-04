वहीं दूसरी ओर हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई पिक्चर्स शेयर किए. कैप्शन लिखते हुए उन्होंने फैंस को इस बात की जानकारी दी कि वो भी इस अवॉर्ड सेरेमनी का हिस्सा बनीं. इस दौरान उनका लुक भी सबसे अलग था. रैप स्टाइल ड्रेस में एक्ट्रेस कमाल लग रही हैं. सटल मेकअप और स्टेटमेंट एक्सेसरीज के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी है.