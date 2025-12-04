एक्सप्लोरर
ग्लैमरस लुक में छाईं कृति सेनन, अनीत पड्डा का दिखा स्टाइलिश अवतार, देखें अवॉर्ड सेरमनी की तस्वीरें
Celebs Spotted At Awards Ceremony: बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स तक हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी में स्पॉट हुए. कृति सेनन, अनीता पड्डा से लेकर हिना खान तक इवेंट में ग्लैमरस लुक में नजर आए.
बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को अक्सर ही इवेंट्स में स्पॉट किया जाता है. हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी में शामिल होकर इन सेलिब्रिटीज ने इवेंट में चार–चांद लगा दिए.
Published at : 04 Dec 2025 11:21 PM (IST)
