Celebs Spotted At Awards Ceremony: बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स तक हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी में स्पॉट हुए. कृति सेनन, अनीता पड्डा से लेकर हिना खान तक इवेंट में ग्लैमरस लुक में नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 11:24 PM (IST)
बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को अक्सर ही इवेंट्स में स्पॉट किया जाता है. हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी में शामिल होकर इन सेलिब्रिटीज ने इवेंट में चार–चांद लगा दिए.

एलनाज नारौजी हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार भी उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से फैंस को इंप्रेस किया. अवॉर्ड सेरेमनी में उनका लुक काफी यूनिक था. एक्ट्रेस ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट को ब्लैक टाई के साथ पेयर किया. इस स्लिट कट ड्रेस के साथ हील्स और ब्लैक गॉगल्स लगाकर उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.
पॉपुलर एक्ट्रेस निकिता दत्ता भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. अपनी ब्लैक बॉडीकॉन आउटफिट से एक्ट्रेस ने लाइमलाइट अपने नाम की साथ ही अपने कर्व्स को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया. सॉफ्ट मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने ये लुक पूरा किया.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कृति सेनन ने भी अपनी मौजूदगी से इवेंट में चार–चांद लगा दिए. यहां तक कि एक्ट्रेस को प्रेस्टीजियस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. खास मौके पर हसीना ने शिमरी आउटफिट सिलेक्ट किया और स्लिक पोनीटेल में वो बेहद हसीन लगीं.
अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल होने वाले गेस्ट लिस्ट में ईशा मालवीय का भी नाम शुमार है. अदाकारा ने अपने इस इंडो–वेस्टर्न आउटफिट से सबका ध्यान खींचा. ग्लौसी मेकअप लुक में ईशा मालवीय बला की हसीन लग रही हैं.
'सैयारा' फेम अनीत पड्डा ने भी अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया. ब्लैक शिमरी बॉडीकॉन आउटफिट में एक्ट्रेस काफी हसीन लग रही हैं. खुले बालों और आई मेकअप ने उनके इस लुक को कंप्लीट किया.
बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे अहान पांडे भी इस इवेंट का हिस्सा बने. ऑल ब्लैक आउटफिट में एक्टर का डैशिंग अंदाज देखा गया. अपनी प्यारी सी स्माइल और चार्मिंग लुक से अहान पांडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उनका ये लुक भी फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
वहीं दूसरी ओर हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई पिक्चर्स शेयर किए. कैप्शन लिखते हुए उन्होंने फैंस को इस बात की जानकारी दी कि वो भी इस अवॉर्ड सेरेमनी का हिस्सा बनीं. इस दौरान उनका लुक भी सबसे अलग था. रैप स्टाइल ड्रेस में एक्ट्रेस कमाल लग रही हैं. सटल मेकअप और स्टेटमेंट एक्सेसरीज के साथ उनका ये लुक काफी क्लासी है.
Published at : 04 Dec 2025 11:21 PM (IST)
