एक्सप्लोरर
शादी के बंधन में बंधी कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी, देखें फर्स्ट वेडिंग फोटोज
Kartik Aryan's Sister Wedding Photos: कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. हल्दी सेरेमनी के बाद अब उनकी शादी की पहली तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.
अभिनेता कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी की शादी पहली की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. कृतिका पेस्टल पिंक कलर लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. जबकि मैचिंग शेरवानी में दुल्हे राजा भी काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Dec 2025 11:13 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधी कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी, देखें फर्स्ट वेडिंग फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
साड़ी में सान्या मल्होत्रा का क्लासी लुक वायरल, कानों में फिश ईयररिंग्स पहन दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
9 Photos
कपिल शर्मा की तीन बीवियों में से कौन है सबसे ज्यादा ग्लैमरस, आश्रम की बबीता ने को पार कर दी थीं सारी हदें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
बच गई मैथ्यू हेडन की इज्जत, कपड़े उतारने वाले कमेन्ट पर बेटी ग्रेस ने दी मजेदार प्रतिक्रिया
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion