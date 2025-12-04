शादी के बंधन में बंधी कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी, देखें फर्स्ट वेडिंग फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kartik Aryan's Sister Wedding Photos: कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. हल्दी सेरेमनी के बाद अब उनकी शादी की पहली तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 11:17 PM (IST)
Kartik Aryan's Sister Wedding Photos: कार्तिक आर्यन की बहन डॉ. कृतिका तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. हल्दी सेरेमनी के बाद अब उनकी शादी की पहली तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

अभिनेता कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी की शादी पहली की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. कृतिका पेस्टल पिंक कलर लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. जबकि मैचिंग शेरवानी में दुल्हे राजा भी काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं.

1/7
कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी की आज शादी हो गई है. कृतिका अपने वेडिंग लुक में बेहद प्यारी लग रहीं हैं.
2/7
दुल्हन बनीं कृतिका अपनी वेडिंग लुक में बेहद प्यारी लग रहीं हैं. मांग में सिंदूर लगाए वो अपने पति को देखकर मुस्कुरा रही हैं.
3/7
इस फोटो में कृतिका अपने पति को प्यार से निहारती नजर आ रही हैं. वहीं उनके पति भी उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं.
4/7
बहन की शादी में कार्तिक आर्यन का लुक भी काफी शानदार लगा. ऑफ व्हाइट कलर के कुर्ते में कार्तिक का स्टाइल बेहद हैंडसम लग रहे थे.
5/7
बता दें कि इससे पहले कृतिका की हल्दी सेरेमनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया की शोभा बढ़ा रही थीं.
6/7
हल्दी सेरेमनी में कार्तिक अपने परिवार वालों के साथ नाचते-गाते और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए दिखे थे.
7/7
पीले कुर्ते में कार्तिक का जबरदस्त लुक देखने को मिला था. हल्दी से संगीत तक में एक्टर जमकर नाचे भी थे.
Published at : 04 Dec 2025 11:13 PM (IST)
Tags :
Kartik Aaryan Kartik Aaryan Sister Kritika Tiwari Kartik Aaryan Sister First Wedding Photos

Embed widget