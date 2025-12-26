एक्सप्लोरर
Salman Khan Birthday: 'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर... ' इन दमदार डायलॉग्स ने बनाया सलमान खान को सुपरस्टार
Salman Khan Birthday special: क्या आप जानते है जितने फेमस सलमान खान है उतने ही फेमस उनके डायलॉग्स भी है. वॉन्टेड, दबंग, टाइगर, किक जैसी फिल्मों के डायलॉग्स ने तो फैंस के दिल ही जीत लिए हैं.
सलमान खान सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार और अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि उनके क्लासिक डायलॉग्स के लिए भी जानते हैं. तीन दशक में सलमान ने एक्शन, रोमांस, ह्यूमर और मोटिवेशन वाले ऐसे लाइन दिए हैं जो आज भी सबको याद हैं और हर जगह सुनी जाती हैं. उनके ये डायलॉग्स ही उन्हें बॉलीवुड में सबसे अलग बनाते हैं.
1/12
2/12
Published at : 26 Dec 2025 02:49 PM (IST)
Tags :Sultan Dabangg 2 SALMAN KHAN
बॉलीवुड
12 Photos
'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर.. ' इन दमदार डायलॉग्स ने बनाया सलमान खान को सुपरस्टार
बॉलीवुड
7 Photos
'धुंरधर' की ये एक्ट्रेस करवा चुकी है प्लास्टिक सर्जरी? बदले लुक पर उठे सवाल तो दिया करारा जवाब
बॉलीवुड
7 Photos
ये हैं अनन्या पांडे की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक हुई थी 100 करोड के पार
बॉलीवुड
8 Photos
आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ने फैमिली संग यूं मनाया क्रिसमस, राहा की झलक ने लूट ली लाइमलाइट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक यूं ही नहीं परेशान, ये आंकड़े आपको भी कर देंगे हैरान!
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
बॉलीवुड
12 Photos
'एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर.. ' इन दमदार डायलॉग्स ने बनाया सलमान खान को सुपरस्टार
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion