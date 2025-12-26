बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, कल यानि 27 दिसंबर को 60 साल के होने वाले हैं.और उनके फिल्म्स या बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड्स तो लोग याद रखते हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके यादगार डायलॉग्स हैं. तीन दशक में सलमान ने ऐसे डायलॉग्स दिए हैं जो स्टाइल, अटिट्यूड, रोमांस और पावर दिखाते हैं. ये लाइनें सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि फैंस के बीच मीम्स और रोज की बातों में भी चलती रहती हैं.