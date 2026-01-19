एक्सप्लोरर
मृणाल ठाकुर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में फैंस का दिल लूट लेती हैं एक्ट्रेस
Mrunal Thakur 10 Phots: मृणाल ठाकुर बॉलीवुड की बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. वो एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस लुक्स के लिए भीं चर्चा में रहती हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
मृणाल ठाकुर ने अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. उनकी एक्टिंग के साथ साथ लोग उनके लुक्स पर भी दिल हार बैठते हैं. एक्ट्रेस आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लेती हैं.
1/10
2/10
Published at : 19 Jan 2026 02:10 PM (IST)
Tags :Mrunal Thakur
बॉलीवुड
10 Photos
मृणाल ठाकुर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में फैंस का दिल लूट लेती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टर बनने से पहले इन सितारों ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री, लिस्ट के नाम चौंका देंगे
बॉलीवुड
8 Photos
बॉलीवुड के सबसे यूनिक बेबी नेम्स: आलिया-कैटरीना से लेकर कियारा-पत्रलेखा ने सेट किया नया ट्रेंड
बॉलीवुड
8 Photos
जुदाई से मिलन तक, जब 'कुंभ मेला' हुआ करता था बॉलीवुड फिल्मों के लिए सुपरहिट होने का फॉर्मूला
बॉलीवुड
7 Photos
रोमांटिक फिल्मे पसंद करने वालों के लिए ओटीटी पर है बहुत कुछ, ये टॉप 5 मूवीज दिल छू लेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का घर टूटेगा? अखिलेश यादव के भाई प्रतीक जल्द लेंगे तलाक
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
मृणाल ठाकुर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में फैंस का दिल लूट लेती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion