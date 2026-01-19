एक्टर बनने से पहले इन सितारों ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री, लिस्ट के नाम चौंका देंगे

बॉलीवुड में अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्टर्स बस ग्लैमर की दुनिया से आते हैं लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है. फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं जो पढ़ाई में भी काफी तेज रहे हैं.आज हम आपको ऐसे ही 6 फिल्म स्टार्स के बारे में बता रहे हैं जो पढ़ाई में अव्वल थे और इंजीनियर भी रहे है लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया तक पहुंचा दिया.