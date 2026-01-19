हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट



Varanasi: वाराणसी की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है जो आम चीजों को भी खास बना देती है. बॉलीवुड मेकर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं इसलिए बॉलीवुड की कई यादगार फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 19 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Varanasi: वाराणसी की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है जो आम चीजों को भी खास बना देती है. बॉलीवुड मेकर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं इसलिए बॉलीवुड की कई यादगार फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है.

वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया है. यहां की गलियां, घाट, गंगा की लहरें और आध्यात्मिक माहौल हर कहानी में जान डाल देते हैं. यही वजह है कि बॉलीवुड मेकर्स को काशी हमेशा से आकर्षित करती रही है. यहां की सादगी भावनाएं और जीवन-मृत्यु का अनोखा मेल फिल्मों को एक गहरी और यादगार पहचान देता है जो लोगों के दिल तक सीधे पहुंचती है.

शिवनगरी वाराणसी का मशहूर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है. विकास को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के बीच बहस तेज है. विपक्ष का कहना है कि विकास के नाम पर काशी की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसी बीच एक बार फिर वाराणसी की वही पहचान चर्चा में है जिसने इसे हमेशा से फिल्ममेकर्स की फेवरेट जगह बनाए रखा है.
शिवनगरी वाराणसी का मशहूर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है. विकास को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के बीच बहस तेज है. विपक्ष का कहना है कि विकास के नाम पर काशी की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसी बीच एक बार फिर वाराणसी की वही पहचान चर्चा में है जिसने इसे हमेशा से फिल्ममेकर्स की फेवरेट जगह बनाए रखा है.
काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है.जहां गंगा की लहरें, घाटों की आध्यात्मिकता, संकरी गलियां और जीवन-मृत्यु का अनोखा मेल यही सब फिल्मकारों को बार-बार यहां खींच लाता है. यही वजह है कि यहां अब तक सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्मों में भी काशी की झलक देखने को मिली है.
काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है.जहां गंगा की लहरें, घाटों की आध्यात्मिकता, संकरी गलियां और जीवन-मृत्यु का अनोखा मेल यही सब फिल्मकारों को बार-बार यहां खींच लाता है. यही वजह है कि यहां अब तक सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्मों में भी काशी की झलक देखने को मिली है.
Published at : 19 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Tags: Brahmastra Masaan Raanjhanaa

