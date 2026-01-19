एक्सप्लोरर
'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट
Varanasi: वाराणसी की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है जो आम चीजों को भी खास बना देती है. बॉलीवुड मेकर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं इसलिए बॉलीवुड की कई यादगार फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है.
वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया है. यहां की गलियां, घाट, गंगा की लहरें और आध्यात्मिक माहौल हर कहानी में जान डाल देते हैं. यही वजह है कि बॉलीवुड मेकर्स को काशी हमेशा से आकर्षित करती रही है. यहां की सादगी भावनाएं और जीवन-मृत्यु का अनोखा मेल फिल्मों को एक गहरी और यादगार पहचान देता है जो लोगों के दिल तक सीधे पहुंचती है.
