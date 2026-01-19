'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट

शिवनगरी वाराणसी का मशहूर महाश्मशान मणिकर्णिका घाट इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है. विकास को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के बीच बहस तेज है. विपक्ष का कहना है कि विकास के नाम पर काशी की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसी बीच एक बार फिर वाराणसी की वही पहचान चर्चा में है जिसने इसे हमेशा से फिल्ममेकर्स की फेवरेट जगह बनाए रखा है.