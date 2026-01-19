हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जुदाई से मिलन तक, जब 'कुंभ मेला' हुआ करता था बॉलीवुड फिल्मों के लिए सुपरहिट होने का फॉर्मूला, लिस्ट में एक से एकद शानदार मूवी

जुदाई से मिलन तक, जब 'कुंभ मेला' हुआ करता था बॉलीवुड फिल्मों के लिए सुपरहिट होने का फॉर्मूला, लिस्ट में एक से एकद शानदार मूवी

Kumbh Mela: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई फिल्मों की कहानी कुंभ मेले के बिना अधूरी रहती थी. उस दौर में मेला और भीड़ किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने का जरिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jan 2026 01:18 PM (IST)
Kumbh Mela: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई फिल्मों की कहानी कुंभ मेले के बिना अधूरी रहती थी. उस दौर में मेला और भीड़ किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने का जरिया था.

हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में कुंभ मेला और बड़े मेले फिल्मों की कहानी का अहम हिस्सा होते थे. भीड़, रंग-बिरंगे सीन और मेले का माहौल, रोमांस, ड्रामा और इमोशन को और मजेदार बना देता था. यही वजह है कि उस दौर की कई फिल्में लोगों के दिलों में आज भी खास जगह रखती हैं.

1/8
बॉलीवुड में जुदाई और फिर मिलन की कहानी हमेशा लोगों के दिल को छूती रही है. जब इस कहानी में कुंभ मेला या बड़े मेले की भीड़ का तड़का लग जाता है तो इसका असर और भी बढ़ जाता है. ऐसे कई फिल्मी पल हैं जहाँ मेला या भीड़ ने हीरो-हीरोइन को अलग किया और फिर उनके मिलने की कहानी को रोमांचक बना दिया. आइए देखते हैं कुछ ऐसी क्लासिक और पॉपुलर फिल्में जिनमें जुदाई-मिलन और मेले का फॉर्मूला कमाल का साबित हुआ.
बॉलीवुड में जुदाई और फिर मिलन की कहानी हमेशा लोगों के दिल को छूती रही है. जब इस कहानी में कुंभ मेला या बड़े मेले की भीड़ का तड़का लग जाता है तो इसका असर और भी बढ़ जाता है. ऐसे कई फिल्मी पल हैं जहाँ मेला या भीड़ ने हीरो-हीरोइन को अलग किया और फिर उनके मिलने की कहानी को रोमांचक बना दिया. आइए देखते हैं कुछ ऐसी क्लासिक और पॉपुलर फिल्में जिनमें जुदाई-मिलन और मेले का फॉर्मूला कमाल का साबित हुआ.
2/8
धर्मात्मा (1975)- इस फिल्म की मशहूर लाइन 'यह मेला बस नाम है, यहाँ हर कोई अपनी किस्मत का सौदा करने आया है' मूवी की कहानी का सार कहलाता है. इस फिल्म में जुदाई, धोखा और परिवार की लड़ाई के बीच प्यार की खोज सब देखने को मिलता है.
धर्मात्मा (1975)- इस फिल्म की मशहूर लाइन 'यह मेला बस नाम है, यहाँ हर कोई अपनी किस्मत का सौदा करने आया है' मूवी की कहानी का सार कहलाता है. इस फिल्म में जुदाई, धोखा और परिवार की लड़ाई के बीच प्यार की खोज सब देखने को मिलता है.
Published at : 19 Jan 2026 01:18 PM (IST)
Amar Akbar Anthony Do Anjaane Dharmatma

