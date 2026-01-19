एक्सप्लोरर
जुदाई से मिलन तक, जब 'कुंभ मेला' हुआ करता था बॉलीवुड फिल्मों के लिए सुपरहिट होने का फॉर्मूला, लिस्ट में एक से एकद शानदार मूवी
Kumbh Mela: हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कई फिल्मों की कहानी कुंभ मेले के बिना अधूरी रहती थी. उस दौर में मेला और भीड़ किसी भी फिल्म को सुपरहिट बनाने का जरिया था.
हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में कुंभ मेला और बड़े मेले फिल्मों की कहानी का अहम हिस्सा होते थे. भीड़, रंग-बिरंगे सीन और मेले का माहौल, रोमांस, ड्रामा और इमोशन को और मजेदार बना देता था. यही वजह है कि उस दौर की कई फिल्में लोगों के दिलों में आज भी खास जगह रखती हैं.
