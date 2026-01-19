एक्सप्लोरर
रोमांटिक फिल्मे पसंद करने वालों के लिए ओटीटी पर है बहुत कुछ, ये टॉप 5 मूवीज दिल छू लेंगी
Romantic Movies: अगर आप भी रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन रोमांटिक फिल्में जिन्हें आप आसानी से ओटीटी पर देख सकते हैं.
अगर आप इस वीकेंड अपने पार्टनर के साथ कुछ स्पेशल और रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं तो ये फिल्में आपके मूड को पूरी तरह चार्ज कर देंगी. चाहे आप रोमांस में खो जाना चाहते हों या थोड़ी हंसी मजाक और ड्रामा का मजा लेना चाहते हों या बस दिल को छू जाने वाली कहानियों का आनंद उठाना चाहते हों ये फिल्में हर मूड के लिए परफेक्ट हैं तो अपने कॉफी या चॉकलेट के साथ तैयार हो जाए और इन बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों का मजा लें सीधे अपने पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर.
1/7
2/7
Published at : 19 Jan 2026 12:08 PM (IST)
Tags :Titanic My Fault Anyone But You
बॉलीवुड
7 Photos
रोमांटिक फिल्मे पसंद करने वालों के लिए ओटीटी पर है बहुत कुछ, ये टॉप 5 मूवीज दिल छू लेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा
बॉलीवुड
7 Photos
'63 की उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए', गोविंदा के 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' पर बोलीं सुनीता
बॉलीवुड
7 Photos
साेनम बाजवा ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की शादी की तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
9 Photos
'आपसे ज्यादा नफरत से अंधा आदमी नहीं देखा', ए आर रहमान पर किसने क्या कहा, एक क्लिक में जानें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
बिहार
Exclusive: NEET छात्रा की मौत का सच क्या? 127 पन्नों की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग-अलग
विश्व
'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
रोमांटिक फिल्मे पसंद करने वालों के लिए ओटीटी पर है बहुत कुछ, ये टॉप 5 मूवीज दिल छू लेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion