क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा

क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा

Crime Thriller Films: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपका दिमान सुन्न हो जाएगा. ये फिल्में आसानी से ओटीटी पर भी अवेलेबल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jan 2026 10:54 AM (IST)
Crime Thriller Films: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपका दिमान सुन्न हो जाएगा. ये फिल्में आसानी से ओटीटी पर भी अवेलेबल हैं.

आज के दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सच्ची और असरदार कहानियां देखना चाहते हैं. यही वजह है कि सच्ची घटनाओं पर बनी क्राइम फिल्में लोगों को खास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं. ये फिल्में न सिर्फ रोमांच पैदा करती हैं, बल्कि असली अपराधों की डरावनी सच्चाई भी सामने लाती हैं. अगर आप भी रियल क्राइम स्टोरीज़ के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बेहतरीन बॉलीवुड क्राइम फिल्में, जिन्हें आप आसानी से OTT पर देख सकते हैं.

ये बॉलीवुड क्राइम ड्रामा दिल्ली के 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ पर बेस्ड है. येफिल्म अपनी तनाव भरी कहानी के लिए जानी जाती है, जो रोंगटे खड़े कर देती है. इस हाई-स्टेक्स ड्रामा में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, मनोज पाहवा, राजेश शर्मा और अपारशक्ति खुराना हैं. इसे प्राइम पर देख सकते हैं.
ये बॉलीवुड क्राइम ड्रामा दिल्ली के 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ पर बेस्ड है. येफिल्म अपनी तनाव भरी कहानी के लिए जानी जाती है, जो रोंगटे खड़े कर देती है. इस हाई-स्टेक्स ड्रामा में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, मनोज पाहवा, राजेश शर्मा और अपारशक्ति खुराना हैं. इसे प्राइम पर देख सकते हैं.
फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' 1993 के मुंबई बम धमाकों और भारत के आतंकवादी हमलों में से एक के बाद हुई जांच पर बेस्ड है. फिल्म में केकट मेनन, पवन मल्होत्रा, आदित्य श्रीवास्तव और श्वेता मेनन हैं. 'ब्लैक फ्राइडे' को यूट्यूब पर देख सकते हैं.
फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' 1993 के मुंबई बम धमाकों और भारत के आतंकवादी हमलों में से एक के बाद हुई जांच पर बेस्ड है. फिल्म में केकट मेनन, पवन मल्होत्रा, आदित्य श्रीवास्तव और श्वेता मेनन हैं. 'ब्लैक फ्राइडे' को यूट्यूब पर देख सकते हैं.
Published at : 19 Jan 2026 10:54 AM (IST)
