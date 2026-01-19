क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा

ये बॉलीवुड क्राइम ड्रामा दिल्ली के 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ पर बेस्ड है. येफिल्म अपनी तनाव भरी कहानी के लिए जानी जाती है, जो रोंगटे खड़े कर देती है. इस हाई-स्टेक्स ड्रामा में जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, मनोज पाहवा, राजेश शर्मा और अपारशक्ति खुराना हैं. इसे प्राइम पर देख सकते हैं.