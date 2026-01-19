एक्सप्लोरर
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा
Crime Thriller Films: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपका दिमान सुन्न हो जाएगा. ये फिल्में आसानी से ओटीटी पर भी अवेलेबल हैं.
आज के दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सच्ची और असरदार कहानियां देखना चाहते हैं. यही वजह है कि सच्ची घटनाओं पर बनी क्राइम फिल्में लोगों को खास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं. ये फिल्में न सिर्फ रोमांच पैदा करती हैं, बल्कि असली अपराधों की डरावनी सच्चाई भी सामने लाती हैं. अगर आप भी रियल क्राइम स्टोरीज़ के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 बेहतरीन बॉलीवुड क्राइम फिल्में, जिन्हें आप आसानी से OTT पर देख सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 19 Jan 2026 10:54 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा
बॉलीवुड
7 Photos
'63 की उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए', गोविंदा के 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' पर बोलीं सुनीता
बॉलीवुड
7 Photos
साेनम बाजवा ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की शादी की तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
9 Photos
'आपसे ज्यादा नफरत से अंधा आदमी नहीं देखा', ए आर रहमान पर किसने क्या कहा, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
7 Photos
फ्लोरल ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने मां संग दिए जमकर पोज, रेड लिपस्टिक से किया सबको अट्रैक्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
क्रिकेट
हर्षित राणा ने तूफानी अंदाज में जड़ा पहला अर्धशतक, रोहित-गंभीर का रिएक्शन वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
क्राइम थ्रिलर देखने के हैं शौकिन, फौरन देख डाले ये धांसू फिल्में, यकीन मानिए देखकर दिमान सुन्न हो जाएगा
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion