कृति सेनन जल्द करेंगी शादी? नूपुर सेनन के इस पोस्ट से मिला हिंट
Choora Ceremony: हाल ही में कृति सेनन बहन नुपुर की शादी में खूब एंजॉय करती नजर आईं. चूड़ा सेरेमनी की तस्वारों में कलीरा उनके हाथ गिरते ही फैंस ने उनकी शादी के कयास लगाने शुरू कर दिए.
उदयपुर में हुई नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी सोशल मीडिया पर छाई हुई है. शादी के हर फंक्शन की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. इसी बीच चूड़ा सेरेमनी की फोटोज सामने आई हैं जिनमें कृति सेनन का खुशियों से भरा खास मोमेंट नजर आया जिसके बाद फैंस के बीच उनकी शादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
Published at : 19 Jan 2026 04:36 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Bollywood Stebin Ben
