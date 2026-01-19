हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरश्मिका–विजय की शादी की तैयारियां हुई शुरू, बेंगलुरु के फूल बनेंगे इस ग्रैंड वेडिंग की शान

रश्मिका–विजय की शादी की तैयारियां हुई शुरू, बेंगलुरु के फूल बनेंगे इस ग्रैंड वेडिंग की शान

Rashmika–Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाओं के बीच कर्नाटक के फूलों की खास मांग बढ़ गई है. इस सेलेब्रिटी वेडिंग में दिखेगा खास फूलों से बना रॉयल वेन्यू

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jan 2026 06:32 PM (IST)
Rashmika–Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चाओं के बीच कर्नाटक के फूलों की खास मांग बढ़ गई है. इस सेलेब्रिटी वेडिंग में दिखेगा खास फूलों से बना रॉयल वेन्यू

जब शादी किसी आम कपल की नहीं बल्कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जैसी स्टार जोड़ी की हो तो उसकी तैयारी भी खास होती है. उनकी चर्चित शादी के लिए कर्नाटक से फूलों की सप्लाई ने जोर पकड़ लिया है और ये वेडिंग पहले से ही सुर्खियों में बनी हुई है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर जितनी चर्चा फिल्मी गलियारों में है उतनी ही हलचल इस वक्त कर्नाटक के फूलों के खेतों में भी देखने को मिल रही है.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर जितनी चर्चा फिल्मी गलियारों में है उतनी ही हलचल इस वक्त कर्नाटक के फूलों के खेतों में भी देखने को मिल रही है.
शादी की तारीख भले ही अभी आधिकारिक तौर पर सामने न आई हो लेकिन इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग की तैयारियां जमीनीतौर पर शुरू हो चुकी हैं.
शादी की तारीख भले ही अभी आधिकारिक तौर पर सामने न आई हो लेकिन इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग की तैयारियां जमीनीतौर पर शुरू हो चुकी हैं.
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
