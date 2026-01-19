हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड के सबसे यूनिक बेबी नेम्स: आलिया-कैटरीना से लेकर कियारा-पत्रलेखा ने सेट किया नया ट्रेंड

Bollywood Celebs Babies Unique Name: बॉलीवुड में कई सेलेब्स पेरेंट्स बन चुके हैं. वहीं इन सेलेब्स ने अपने न्यू बॉर्न बेबीज के नाम भी काफी यूनिक रखे. आइए जानते हैं उनके बच्चों के यूनिक नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Jan 2026 01:20 PM (IST)
आज के टाइम में आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक अपने बच्चों के लिए यूनिक और खास नाम रखना पसंद करते हैं. कई पेरेंट्स अपने नामों से जुड़ा या किसी खास मतलब वाला नाम अपने बच्चे के लिए रखते हैं. इसी तरह बॉलीवुड के कई सितारों ने भी अपने बच्चों को ऐसे नाम दिए हैं, जो न सिर्फ अलग हैं बल्कि उनके पीछे खूबसूरत मतलब भी छुपा है. हम आपको बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का यूनिक नाम रखा.

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 2022 में अपनी लाडली बेटी का वेलकम किया. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है. राहा का मतलब खुशी होता है.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 2024 में अपनी प्रिंसेज का वेलकम किया. कपल ने अपनी बेटी का नाम 'दुआ' रखा है. इस नाम का मतलब होता है प्रार्थना.
Published at : 19 Jan 2026 01:20 PM (IST)
