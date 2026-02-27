एक्सप्लोरर
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
एक्टर अली गोनी और जैस्मिन भसीन ने इफ्तार पार्टी होस्ट की. इस इफ्तार पार्टी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. पार्टी में टीवी के कई सेलेब्स पहुंचे.
अली गोनी ने 25 फरवरी को बर्थडे सेलिब्रेट किया. उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ-साथ इफ्तार पार्टी होस्ट की.
1/8
2/8
Published at : 27 Feb 2026 10:00 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
बॉलीवुड
7 Photos
सान्या मल्होत्रा ने अपने 34वें बर्थडे पर होस्ट किया ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’, फातिमा भी हुईं शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
परिणीति चोपड़ा ने बेटे नीर के लिए पर्सनल टच के साथ तैयार की है नर्सरी, तस्वीरों में देखें झलक
बॉलीवुड
12 Photos
ड्रीमी वेडिंग में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय, देखे कपल की रॉयल शादी की अनसीन तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड का वो 'फ्लॉप' एक्टर जो 13 फ्लॉप देने के बाद बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार
बॉलीवुड
9 Photos
फिल्मों ने बना दी जोड़ी, बॉलीवुड के इन सेलेब्स को हुआ था सेट पर प्यार, फिर लिए थे सात फेरे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कौन हैं संगीता सोरनालिंगम? थलपति विजय के साथ कैसे हुई मुलाकात और क्यों लेने जा रही हैं तलाक
मनोरंजन
लक्ष्मीप्रिया देवी की 'बूंग' का नया पोस्टर, सिनेमाघरों में री-रिलीज होगी बाफ्टा विनर फिल्म
मनोरंजन
हेल्थ लाइसेंस विवाद में फंसा करण औजला का दिल्ली कॉन्सर्ट, MCD ने दी सख्त चेतावनी
मनोरंजन
प्रभास की 'स्पिरिट' से सामने आया विवेक ओबेरॉय का रौबदार लुक, फैंस के बीच मची हलचल
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion