हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख

JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख

CBSE अंकों के विवाद के बीच IIT रुड़की ने स्पष्ट किया है कि JEE के जरिए IIT प्रवेश के लिए 75 फीसदी नंबरों की पात्रता में इस वर्ष कोई छूट नहीं दी जाएगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

सीबीएसई (CBSE) के अंकों को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या इस वर्ष जेईई (JEE) के जरिए आईआईटी में प्रवेश के लिए निर्धारित 75 फीसदी नंबरों की पात्रता शर्त में एक बार की छूट दी जा सकती है. हालांकि, इस मुद्दे पर आईआईटी रुड़की ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार आईआईटी रुड़की का कहना है कि इस वर्ष 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता शर्त में कोई ढील नहीं दी जाएगी. संस्थान का कहना है कि जेईई के माध्यम से देशभर के 36 अलग-अलग शिक्षा बोर्डों के छात्र प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए किसी एक बोर्ड से जुड़े विवाद के आधार पर पात्रता नियमों में बदलाव करना संभव नहीं है.

आईआईटी रुड़की के अनुसार 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता का नियम काफी पहले सार्वजनिक कर दिया गया था. संस्थान ने बताया कि यह मानदंड दिसंबर महीने में ही जारी कर दिया गया था, ताकि सभी छात्र और अभिभावक समय रहते इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें.

इसे भी पढ़ें- RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह

संस्थान ने क्या कहा?

संस्थान ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष कई ऐसे छात्र थे, जिन्होंने जेईई परीक्षा में सफलता हासिल करने के बावजूद केवल निर्धारित प्रतिशत अंक न होने के कारण आईआईटी और एनआईटी जैसे टॉप संस्थाओं में अपनी सीट गंवा दी थी. ऐसे में इस वर्ष पात्रता मानदंड को कम करना या उसमें बदलाव करना अन्य छात्रों के साथ उचित नहीं होगा.

आईआईटी रुड़की ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है. विभिन्न राज्यों और शिक्षा बोर्डों के लाखों छात्र इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, इसलिए सभी के लिए एक समान नियम लागू करना आवश्यक है.

सीबीएसई के साथ संपर्क

हालांकि, संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सीबीएसई के साथ लगातार संपर्क में है और जिन छात्रों पर मौजूदा स्थिति का असर पड़ा है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. आईआईटी रुड़की ने कहा कि प्रभावित छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Education IIT Roorkee JEE Admissions 2026 JEE Advanced Eligibility
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
शिक्षा
CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज
CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज
शिक्षा
Ritabrata Banerjee Education: कितने पढ़े-लिखे हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिन्होंने तोड़ दी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी
कितने पढ़े-लिखे हैं ऋतब्रत बनर्जी? जिन्होंने तोड़ दी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी
शिक्षा
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस वार्ता पर बड़ा खुलासा, RJD सांसद मनोज झा ने लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
इंडिया
सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल
सत्ता जाने के बाद ये क्या TMC का हाल, बेड के नीचे छिपे नेता को पुलिस ने निकाला, Video वायरल
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget