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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हम जैसों को गरीबी से उठाकर...', पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हुए गोविंदा, दिया फर्स्ट रिएक्शन

'हम जैसों को गरीबी से उठाकर...', पहलाज निहलानी के निधन पर भावुक हुए गोविंदा, दिया फर्स्ट रिएक्शन

Pahlaj Nihalani Death: फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी के निधन पर गोविंदा काफी भावुक नजर आए. वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और अब उनका फर्स्ट रिएक्शन भी सामने आया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

By : राहुल यादव | Updated at : 04 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन हो गया, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा. उनकी इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है. उनकी मौत से बॉलीवुड में मातम पसर गया है और हर किसी की आंखें नम हैं. गोविंदा समेत अन्य सेलेब्स भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. गोविंदा को उनके जाने का गहरा झटका लगा है. वो अंतिम दर्शन में काफी भावुक नजर आए. ऐसे में अब एक्टर ने उनके निधन पर अपना फर्स्ट रिएक्शन दिया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा.

दरअसल, पहलाज निहलानी की मौत की खबर मिलते ही उनके अंतिम दर्शन के लिए घर पहुंचे. इस दौरान वो काफी भावुक नजर आए. फिल्म निर्माता के जाने का गम उनके चेहरे पर साफ तौर से देखने के लिए मिला. इसी बीच अभिनेता ने मीडिया से भी बात की और कहा कि उनके जैसे गरीबों को उठाकर उन्होंने ही कलाकार बनाया और दुनिया भर में पहचान दिलाई.

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हम जैसों को पहचान दिलाई- गोविंदा

गोविंदा मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, 'आदरणीय पहलाज निहलानी हमारे लिए नींव के पत्थर थे. मैं और मुझ जैसे कई ऐसे कलाकार जो गरीबी के दौर से ऊपर आए. उसमें आपका सहयोग रहा और देश में कम से कम एकाध दर्जन ऐसे कलाकार रहे होंगे कि आदरणीय पहलाज निहलानी ने, जैसे जमीन से आसमान पर पहुंचाने का जो एक चंद्रमा का कार्य होता है. वो ऊपर वाले ने दिया. मैं बहुत संपूर्ण सिंधी समाज का और पहलाज निहलानी को प्रणाम करता हूं. प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम जैसे कई लोग, ऐसे आर्टिस्ट जो आज वर्ल्ड में हम फेमस हुए. वो ऐसे लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुए हैं. मैं प्रणाम करता हूं.'

पहलाज निहलानी की मौत की वजह

पहलाज निहलानी के निधन की वजह के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि वो लिवर सिरोसिस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. इसके साथ ही वो पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे थे. उनका इलाज मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा था.

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पहलाज निहलानी ने दिया था गोविंदा को ब्रेक

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने अपने करियर में काफी हिट फिल्में दी हैं लेकिन उन्हें गोविंदा बनाने वाले निर्माता पहलाज निहलानी थे, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म 'इल्जाम' के जरिए ब्रेक दिया. इसके बाद 'शोला और शबनम' और 'आंखें' दी, जिसके बाद उनकी किस्मत ही बदल दी. इस जोड़ी ने 1991 में 5 तो 1992 में छह और 1993 में 7 फिल्में दी और इसमें अधिकतर फिल्में हिट रहीं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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Pahlaj Nihalani Govinda
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