Pahlaj Nihalani Funeral: पहलाज निहलानी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे गोविंदा, हुए भावुक, इन स्टार्स ने भी दी श्रद्धांजलि
Pahlaj Nihalani Funeral: निर्माता पहलाज निहलानी के निधन एन पूरे इंडिस्ट्री को सदमे में डाल दिया हैं. इसी बीच उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड के कई सेलेब्स और फिल्ममेकर उनके घर पहुंचे हैं.
बॉलीवुड के मशहूर निर्माता और पूर्व CBFC के अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई हैं. 76 साल की उम्र तक उन्होंने इंडस्ट्री में कई यादगार फिल्में दी और कई कलाकारों के करियर को संवारा. लंबे समय से वो लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे, हालांकि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. इसी बीच आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इंडस्ट्री से कई सेलेब्स उनके घर पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
पहलाज निहलानी के घर पहुंचे सेलेब्स
पहलाज ने ही गोविंदा को अपनी फिल्म 'इल्जाम' से लॉन्च किया था, जिसके बाद वो 90s के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक बन गए. आज उनके निधन से गोविंदा टूटे हुए नजर आए और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उनकी आंखें नम दिखीं और वो खुद को संभालने की कोशिश करते दिखे.
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वरुण धवन ने भी दी अंतिम विदाई
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर डेविड धवन भी अपने बेटे और एक्टर वरुण धवन के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे. डेविड भी पिछले कुछ समय से अपनी तबीयत को लेकर चिंतित है, हालांकि वो वरुण का हाथ पकड़कर पहलाज के घर आए और सभी से मुलाकात की.
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शत्रुघ्न सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि
पहलाज निहलानी ने अपने करियर की शुरुआत शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर 'हथकड़ी' फिल्म से की थी. उनके जाने से शत्रुघ्न सिन्हा भी बहुत मायूस नजर आए और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.
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मलाइका अरोड़ा भी अपनी मां के साथ पहलाज के घर पहुंचीं और उनके अंतिम दर्शन किए.
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निर्देशक और एक्टर फरहान अख्तर भी इस दुख की घड़ी में पहलाज के परिवार का हौसला बढ़ाने आए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
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इसके अलावा एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा ने भी पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी.
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सैफ अली खान भी पहुंचे
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान भी सफेद कुर्ते पायजामे में नजर आए और पहलाज के घर जाते दिखे. पहलाज निहलानी के निधन ने सभी को झकझोर दिया है और ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही हैं.
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