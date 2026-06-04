Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEntertainment News Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज

Entertainment News Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज

Entertainment News Today 4th June Live Updates: टीवी से लेकर बॉलीवुड और साउथ तक की सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए. यहां आपको एंटरटेनमेंट जगत की हर खबर मिलेगी,

By : निशा शर्मा  | Updated at : 04 Jun 2026 12:45 PM (IST)

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Key Events
Entertainment News Live Updates 4th June Shila Shinde Peddi Box Office Collection Bandar Release Entertainment News Live: शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की हो रही मांग, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे फर्क नहीं पड़ता; राम चरण की 'पेद्दी' हुई रिलीज
एंटरटेनमेंट लाइव अपडेट्स
Source : imdb/instagram

Background

Entertainment News Live Updates 4th June: 4 जून यानी आज एंटरटेनमेंट जगत में काफी हलचल मची हुई है.  टीवी से लेकर बॉलीवुड तक आज काफी बड़ी खबरें आ रही हैं.  एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने झूठ का खुलासा कर फंस गई हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है तो वहीं आज सिनेमाघरों में राम चरण की पेद्दी रिलीज हो गई है. चलिए यहां एंटरटेनमेंट की सभी खबरों को जानते हैं. 

शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर के खिलाफ लगाए थे झूठे आरोप
शिल्पा शिंदे ने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर पहुंचकर एक कबूलनामा किया था. भाबी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी ने खुलासा किया था कि उन्होंने साल 2016 में इस शो के मेकर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप लगाए थे. उनके इस खुलासे ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया है. इसी के साथ एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. यहां तक कि कई यूजर्स और संगठनों ने शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की भी मांग की है. 

रामचरण पेद्दी हुई रिलीज
राम चरण की पिछले साल रिलीज हुई गेम चेंजर फ्लॉप साबित हुई थी. अब एक्टर अपनी मच अवेटेड फिल्म पेद्दी के साथ सिनेमाघरों में पहुंचे हैं. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और उम्मीद की जा रही है कि राम चरण की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा देगी.  पेद्दी में रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में हैं. वहीं पेद्दी की दुनियाभर में रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग हुई है. जिसके बाद लग रहा है कि ये रिलीज के पहले दिन बंपर ओपनिंग कर सकती है. फिलहाल फिल्म को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यू मिला है. 

बंदर को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट
अनुराग कश्यप निर्देशित बंदर में बॉबी देओल ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद ये ही इसे लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. फिल्म में सान्या मल्होत्रा और सपना पब्बी संग कई अन्य कलाकारों ने भी अहम रोल प्ले किया है. फिल्म में बॉबी की दमदार परफॉर्मेंस बताई जा रही है. बता दें कि बंदर 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

 

11:53 AM (IST)  •  04 Jun 2026

Entertainment Live Updates: कबूलनामे के बाद हो रही ट्रोलिंग पर शिल्पा शिंदे ने किया रिएक्ट

शिल्पा शिंदे ने 'भाभी जी घर पर है' के निर्माता के खिलाफ झूठे यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने की बात कबूल करने के बाद हो रही आलोचना और गिरफ्तारी की मांग पर रिएक्शन देते हुए कहा, 'मुझे फर्क नहीं पड़ता.' शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, "मैं आमतौर पर कमेंट्स नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मेरे फैंस मेरे लिए किस तरह के मैसेज छोड़ते हैं. भारती और हर्ष के साथ उस पॉडकास्ट के बाद, मेरे खिलाफ एक पीआर टीम काम कर रही है. उसके बाद जो भी प्रतिक्रियाएं आईं, मुझे उम्मीद थी कि लोगों की राय काफी तीखी होगी. लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हर किसी को आखिरकार अपने कर्मों का फल मिलता है. बहुत से लोग स्थिति को पूरी तरह समझे बिना ही कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग मेरी जिंदगी और निजी फैसलों को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंतित हैं, वे कमेंट कर रहे हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और पूछ रहे हैं कि इसके बाद मेरी शादी कैसे होगी."

 

11:49 AM (IST)  •  04 Jun 2026

Entertainment Live Updates: शिल्पा शिंदे पर भड़कीं हिना खान

हिना खान ने भी एक्स पर पोस्ट कर शिल्पा शिंदे पर भड़ास निकाली है. हिना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये बेहद शर्मनाक है और असली विक्टिम भाबीजी घर पर हैं के प्रोड्यूस हैं. उन्होंने लिखा कि वे ये सब जानकर बेहद शॉक्ड हैं. हिना ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, " हम पर मजाक है ये." 

 

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