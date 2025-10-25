हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शहीद पिता की समाधि पर नमन कर निमरत कौर ने लिखा भावुक नोट, बलिदान को याद कर बोलीं- 'हैप्पी बर्थ डे पापा'

शहीद पिता की समाधि पर नमन कर निमरत कौर ने लिखा भावुक नोट, बलिदान को याद कर बोलीं- 'हैप्पी बर्थ डे पापा'

Nimrat Kaur Visits Her Father Memorial: एक्ट्रेस निमरत कौर हाल ही में श्रीनगर छावनी पहुंची. जहां वो अपने पिता के शहीद स्मारक पर गई और उनके बलिदान का याद किया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Nimrat Kaur Visits Her Father Memorial: एक्ट्रेस निमरत कौर हाल ही में श्रीनगर छावनी पहुंची. जहां वो अपने पिता के शहीद स्मारक पर गई और उनके बलिदान का याद किया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस निमरत कौर शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की बेटी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस अपने पिता की 73वीं जयंती पर कश्मीर स्थित उनके स्मारक पर गईं. एक्ट्रेस यहां अपनी मां के साथ पहुंची थी. इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए निमरत ने पिता के बलिदान को याद किया और कैप्शन में एक लंबा नोट लिखा.

निमरत कौर ने अपने पिता के शहीद स्मारक की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसनपर उनके फैंस भी अब दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
निमरत कौर ने अपने पिता के शहीद स्मारक की ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसनपर उनके फैंस भी अब दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पिता के बलिदान को याद किया. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘एक साल पहले, उनके पिता की जीवन यात्रा को राजस्थान स्थित उनके जन्मस्थान पर अमर कर दिया गया था, और एक साल के भीतर ही, कश्मीर में, जहां वो शहीद हुए थे, एक नए स्मारक का उद्घाटन किया गया है.’
एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पिता के बलिदान को याद किया. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘एक साल पहले, उनके पिता की जीवन यात्रा को राजस्थान स्थित उनके जन्मस्थान पर अमर कर दिया गया था, और एक साल के भीतर ही, कश्मीर में, जहां वो शहीद हुए थे, एक नए स्मारक का उद्घाटन किया गया है.’
निमरत ने लिखा, ‘ मेरी बहन रुबीना, मम्मा और हमारे पूरे परिवार की ओर से, आदरणीय डीजीबीआर, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सर का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस पहल को शुरू से लेकर अंत तक अपनी विशिष्ट टीम के साथ, और कर्नल चिराग घुरा, चीफ इंजीनियर बीकन श्रीनगर के नेतृत्व में, सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया.’
निमरत ने लिखा, ‘ मेरी बहन रुबीना, मम्मा और हमारे पूरे परिवार की ओर से, आदरणीय डीजीबीआर, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सर का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस पहल को शुरू से लेकर अंत तक अपनी विशिष्ट टीम के साथ, और कर्नल चिराग घुरा, चीफ इंजीनियर बीकन श्रीनगर के नेतृत्व में, सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया.’
एक्ट्रेस ने कहा, ‘पापा के बलिदान ने हमारे परिवार के लिए सद्भावना की एक आजीवन विरासत छोड़ी है. एक नारा याद आता है जिसके साथ वे जीते और मरते थे, 'अग्रणी अजय' - एक सच्चे बंगाल सैपर का युद्धघोष.. जन्मदिन मुबारक हो, पापा’
एक्ट्रेस ने कहा, ‘पापा के बलिदान ने हमारे परिवार के लिए सद्भावना की एक आजीवन विरासत छोड़ी है. एक नारा याद आता है जिसके साथ वे जीते और मरते थे, 'अग्रणी अजय' - एक सच्चे बंगाल सैपर का युद्धघोष.. जन्मदिन मुबारक हो, पापा’
सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में निमरत कौर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं. उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है.
सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में निमरत कौर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं. उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है.
निमरत कौर के पिता का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था. फिर 7 दिन टॉर्चर करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में निमरत कौर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं. उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है.
निमरत कौर के पिता का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था. फिर 7 दिन टॉर्चर करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में निमरत कौर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आ रही हैं. उन्होंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो निमरत कौर आखिरी बार फिल्म ‘स्काईफोर्स’ में नजर आई थी. जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो निमरत कौर आखिरी बार फिल्म ‘स्काईफोर्स’ में नजर आई थी. जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की थी.
Tags :
Nimrat Kaur Bollywood Major Bhupendra Singh

