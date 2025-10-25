एक्सप्लोरर
शहीद पिता की समाधि पर नमन कर निमरत कौर ने लिखा भावुक नोट, बलिदान को याद कर बोलीं- 'हैप्पी बर्थ डे पापा'
Nimrat Kaur Visits Her Father Memorial: एक्ट्रेस निमरत कौर हाल ही में श्रीनगर छावनी पहुंची. जहां वो अपने पिता के शहीद स्मारक पर गई और उनके बलिदान का याद किया.
बॉलीवुड एक्ट्रेस निमरत कौर शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की बेटी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस अपने पिता की 73वीं जयंती पर कश्मीर स्थित उनके स्मारक पर गईं. एक्ट्रेस यहां अपनी मां के साथ पहुंची थी. इसकी तस्वीरें शेयर करते हुए निमरत ने पिता के बलिदान को याद किया और कैप्शन में एक लंबा नोट लिखा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Oct 2025 03:46 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के धमाल के बाद मुंह पर मास्क लगाए इस लुक में रश्मिका मंदाना हुईं एयरपोर्ट पर स्पॉट, फोटोज वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
नीली जैकेट में मृणाल ठाकुर और कंफर्टेबल लुक में सान्या ने चुराया फैंस का दिल, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion