Amitabh Bachchan के घर की इनसाइड फोटो: गोल्डन थीम से सजा है बंगला, हीरे जवाहरात से से लदे हैं भगवान, टॉटलेट भी है सोने का
अमिताभ बच्चन आज की डेट में बेहद ही लग्जरी लाइफ जीते हैं. करियर के शुरुआती दौर में मुंबई की मरीन ड्राइव के पास एक बेंच पर रात गुजारने वाले बिग बी अब जन्नत जैसे घर में रहते हैं, जो गोल्डन थीम पर बना है.
अमिताभ बच्चन का बंगला जिसका नाम जलसा है वो जुहू इलाके में 10 हजार स्क्वेयर फीट में फैला हुआ है. ये दो मंजिला बंगला है,जिसमें बिग बी अपने पूरे परिवार के संग रहते हैं.
Published at : 20 Jan 2026 03:57 PM (IST)
