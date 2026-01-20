एक्सप्लोरर
नेहा कक्कड़ की पति रोहनप्रीत संग 10 रोमांटिक तस्वीरें, ऐसे हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
Neha-Rohanpreet Love Story: नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. आज हम आपको उनकी और रोहनप्रीत की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे है, जानिए दोनों की पहली मुलाकात कब हुई
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सोशल मीडिया ओर छाई है. खबरे सामने आ रही हैं कि उनका रोहनप्रीत संग डाइवोर्स हो रहा है. हालांकि इस अब खबरों की सिंगर ने नकार दिया है. रोहनप्रीत और नेहा फैंस के पसंदीदा कपल में से एक हैं आज हम आपको उनकी बेहद ही क्यूट लव स्टोरी बताने जा रहे है.
Published at : 20 Jan 2026 03:40 PM (IST)
Tags :Neha Kakkar Rohanpreet
बॉलीवुड
