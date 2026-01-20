एक्सप्लोरर
ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
Sonam Kapoor Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो ब्लैक ड्रेस पहने बेहद ही क्लासी लग रही हैं.
बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन सोनम कपूर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. दूसरी बार मां बनने की खबरों के बीच सोनम ने बेबी बंप के साथ अपना लेटेस्ट फोटोशूट शेयर कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है. ब्लैक आउटफिट में उनका रॉयल अंदाज और एलिगेंस देखते ही बनता है. फैंस उनके इस ग्रेसफुल लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 20 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
बॉलीवुड
11 Photos
गोल्डन थीम से सजा है अमिताभ बच्चन का बंगला, हीरे-जवाहरात से सजे भगवान, टॉयलेट भी है सोने का
बॉलीवुड
10 Photos
नेहा कक्कड़ की पति रोहनप्रीत संग 10 रोमांटिक तस्वीरें, ऐसे हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
बॉलीवुड
8 Photos
रश्मिका–विजय की शादी की तैयारियां हुई शुरू, बेंगलुरु के फूल बनेंगे इस ग्रैंड वेडिंग की शान
बॉलीवुड
10 Photos
मृणाल ठाकुर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में फैंस का दिल लूट लेती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टर बनने से पहले इन सितारों ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री, लिस्ट के नाम चौंका देंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
महाराष्ट्र
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा
इंडिया
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
बॉलीवुड
11 Photos
गोल्डन थीम से सजा है अमिताभ बच्चन का बंगला, हीरे-जवाहरात से सजे भगवान, टॉयलेट भी है सोने का
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion