हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज

ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jan 2026 04:03 PM (IST)
बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन सोनम कपूर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. दूसरी बार मां बनने की खबरों के बीच सोनम ने बेबी बंप के साथ अपना लेटेस्ट फोटोशूट शेयर कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है. ब्लैक आउटफिट में उनका रॉयल अंदाज और एलिगेंस देखते ही बनता है. फैंस उनके इस ग्रेसफुल लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

1/7
एक्ट्रेस सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. अब अपने नए मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर उन्होनें सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है.
2/7
सोनम कपूर ने हाल ही में जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें उन्हें ऑल ब्लैक आउटफिट में किलर पोज देते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस ने क्रॉप टॉप, स्कर्ट और ऊपर से एक ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ है.
Published at : 20 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Sonam Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

