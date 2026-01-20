एक्सप्लोरर
68 की उम्र में भी काफी एनर्जेटिक और यंग दिखते हैं सनी देओल, जानिए क्या है एक्टर की फिटनेस का राज
Sunny Deol Fitnes Secret:बॉलीवुड एक्टर सनी देओल 68 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से यंग एक्टर्स को मात दे देते हैं. उनकी फिट बॉडी को देख उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस का राज.
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 68 साल की उम्र में भी वह काफी फिट और यंग नजर आते हैं. उनकी चुस्ती-फुर्ती और एनर्जी इस बात का साफ सबूत है कि सनी देओल अपनी फिटनेस को लेकर काफी सख्त और डिसिप्लिन में रहते हैं.
1/7
2/7
Published at : 20 Jan 2026 05:18 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Border 2
बॉलीवुड
7 Photos
68 की उम्र में भी काफी एनर्जेटिक और यंग दिखते हैं सनी देओल, जानिए क्या है एक्टर की फिटनेस का राज
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
बॉलीवुड
11 Photos
गोल्डन थीम से सजा है अमिताभ बच्चन का बंगला, हीरे-जवाहरात से सजे भगवान, टॉयलेट भी है सोने का
बॉलीवुड
10 Photos
नेहा कक्कड़ की पति रोहनप्रीत संग 10 रोमांटिक तस्वीरें, ऐसे हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
बॉलीवुड
8 Photos
रश्मिका–विजय की शादी की तैयारियां हुई शुरू, बेंगलुरु के फूल बनेंगे इस ग्रैंड वेडिंग की शान
बॉलीवुड
10 Photos
मृणाल ठाकुर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें, हर लुक में फैंस का दिल लूट लेती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
10 Photos
'रांझणा' से 'ब्रह्मास्त्र' तक, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है काशी हो चुकीं सैकड़ों फिल्में शूट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR में जारी अपडेट के बीच आई बड़ी खबर, अब भरना जरूरी होगा ये फॉर्म, देनी होंगी ये डीटेल्स
विश्व
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
68 की उम्र में भी काफी एनर्जेटिक और यंग दिखते हैं सनी देओल, जानिए क्या है एक्टर की फिटनेस का राज
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक ड्रेस में सोनम कपूर ने बिखेरा प्रेग्नेंसी ग्लो, बेबी बंप फ्लॉन्ट कर जमकर दिए पोज
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion