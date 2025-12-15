हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहिमा चौधरी की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती हैं एक्ट्रेस

महिमा चौधरी की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती हैं एक्ट्रेस

Mahima Chaudhry 10 Photos: एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है. वहीं आज भी फैंस उनके दीवाने नजर आते हैं. 52 की उम्र में भी ये हसीना कहर ढा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Mahima Chaudhry 10 Photos: एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है. वहीं आज भी फैंस उनके दीवाने नजर आते हैं. 52 की उम्र में भी ये हसीना कहर ढा रही हैं.

महिमा चौधरी बॉलीवुड की उन खूबसूरत अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. सालों से फिल्मों से दूर रहने के बावजूद उनका चार्म आज भी बरकरार है. 52 साल की उम्र में भी महिमा चौधरी की खूबसूरती कम नहीं हुई है, जिसकी झलक उनकी इन तस्वीरों में साफ देखने को मिलती है.

1/10
महिमा चौधरी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है. ये हसीना 52 की उम्र में भी अपने दिलकश अंदाज से सबको घायल कर देती हैं.
महिमा चौधरी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है. ये हसीना 52 की उम्र में भी अपने दिलकश अंदाज से सबको घायल कर देती हैं.
2/10
महिमा चौधरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं.
महिमा चौधरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं.
Published at : 15 Dec 2025 12:42 PM (IST)
Tags :
Mahima Chaudhry

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Income Tax का सीधा वार! Political Donation पर अब कोई माफी नहीं | Paisa Live
₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
UPPSC के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशुतोष पांडेय की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल में कराया भर्ती
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
टेलीविजन
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
'मेरे सिर से खून निकल रहा', ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर अनुज सचदेवा पर हमला, लाठी से की पिटाई
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
हेल्थ
Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान
लाइफस्टाइल
Year Ender 2025: इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
इन आदतों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल 2025, कहीं आप भी तो नहीं थे इनके शिकार?
यूटिलिटी
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget