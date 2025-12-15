एक्सप्लोरर
महिमा चौधरी की 10 तस्वीरें, 52 की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती हैं एक्ट्रेस
Mahima Chaudhry 10 Photos: एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है. वहीं आज भी फैंस उनके दीवाने नजर आते हैं. 52 की उम्र में भी ये हसीना कहर ढा रही हैं.
महिमा चौधरी बॉलीवुड की उन खूबसूरत अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. सालों से फिल्मों से दूर रहने के बावजूद उनका चार्म आज भी बरकरार है. 52 साल की उम्र में भी महिमा चौधरी की खूबसूरती कम नहीं हुई है, जिसकी झलक उनकी इन तस्वीरों में साफ देखने को मिलती है.
15 Dec 2025
