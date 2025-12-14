हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'थोड़ी मॉडर्न, पूर्ण मराठी...' बनारसी साड़ी और मुल्गी पहन इतराईं मृणाल ठाकुर, देखें तस्वीरें

'थोड़ी मॉडर्न, पूर्ण मराठी...' बनारसी साड़ी और मुल्गी पहन इतराईं मृणाल ठाकुर, देखें तस्वीरें

Mrunal Thakur's Marathi Look: मृणाल ठाकुर बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में से एक हैं. अपने लुक्स से वो हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. अब एक्ट्रेस के मराठी लुक की बहुत तारीफें हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Dec 2025 10:10 PM (IST)
Mrunal Thakur's Marathi Look: मृणाल ठाकुर बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में से एक हैं. अपने लुक्स से वो हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं. अब एक्ट्रेस के मराठी लुक की बहुत तारीफें हो रही हैं.

मृणाल ठाकुर फिल्मों के साथ अपने फैशन सेंस को लेकर भी फैंस के बीच घिरी रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनका कमाल का जलवा भी देखने को मिलता है. अब एक बार फिर उन्होंने अपने फैशन सेंस से फैंस का दिल जीत लिया है.

1/7
मृणाल ठाकुर एक बार फिर सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.
मृणाल ठाकुर एक बार फिर सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रही हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं.
2/7
वैसे तो एक्ट्रेस हमेशा ही अपनी स्टाइल और फैशन को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी खूबसूरती से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.
वैसे तो एक्ट्रेस हमेशा ही अपनी स्टाइल और फैशन को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी खूबसूरती से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.
Published at : 14 Dec 2025 10:06 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Dacoit Do Deewane Seher Mein

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
क्रिकेट
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Rahul Gandhi: 'वोट चोरी' पर Rahul Gandhi का हल्ला बोल | Ramleela Maidan | ABP News
Mahadangal: वोट चोरी या कांग्रेस की सीनाजोरी? | Vote Chori | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress
Sydney Beach Attack: सिडनी में आतंकी हमला! | Khabar Gawah Hai | Australia Police | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
क्रिकेट
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं खेले तीसरा टी20? न चोट लगी है और न मिला है रेस्ट; जानें फिर क्या है वजह
बॉलीवुड
Year Ender 2025: साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल
इंडिया
New BJP President: नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
नितिन नबीन होंगे BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी ने कर दिया ऐलान
शिक्षा
DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
DDA ने ग्रुप A,B,C एग्जाम के लिए जारी किया एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
हेल्थ
Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget