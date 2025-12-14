एक्सप्लोरर
Christmas 2025: बॉलीवुड की इन हसीनाओं का लुक करें कॉपी, क्रिसमस पार्टी में दिखेंगी मोस्ट स्टनिंग
Christmas 2025: क्रिसमस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है. अगर आपको इस बार क्रिसमस पार्टी पर स्टनिंग दिखना है, तो आप बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी फिल्मों के अलावा स्टाइल और फैशन को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं और उनका हर एक अवतार देखने लायक होता है. क्रिसमस पार्टी के लिए भी आप इन एक्ट्रेसेस को अपना इंस्पिरेशन बना सकती हैं.
Published at : 14 Dec 2025 06:05 PM (IST)
