न्यू मॉम कियारा आडवाणी का भी स्टाइल के मामले में कोई जवाब नहीं हैं. क्रिसमस पार्टी के लिए अदाकारा का ये लेडी बॉस वाला लुक भी एक परफेक्ट ऑप्शन होगा. हसीना ने अपनी मिनी स्कर्ट को रेड ब्लेजर के साथ पेयर किया है. रेड लिपस्टिक और पोनीटेल के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया.