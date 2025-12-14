हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: साल 2025 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्में, 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक पर खूब हुआ बवाल

Controversial Films Of 2025: साल 2025 में कई फिल्मों को लेकर खूब हंगामा मचा. ऐसे में इन फिल्मों को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. वहीं एक फिल्म तो भारत में रिलीज ही नहीं हो पाई.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 14 Dec 2025 09:19 PM (IST)
Controversial Films Of 2025: साल 2025 में कई फिल्मों को लेकर खूब हंगामा मचा. ऐसे में इन फिल्मों को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. वहीं एक फिल्म तो भारत में रिलीज ही नहीं हो पाई.

फिल्मों पर विवाद होने आजकल ट्रेंड बन गया है. साल 2025 में भी कई फिल्मों को लेकर काफी बवाल मचा. हम आपको इन फिल्मों के बारे में यहां बता रहे हैं.

1/7
5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' सुर्खियों में बनी हुई है. एक तरफ फिल्म जमकर वाहवाही बटोर रही है, दूसरी तरफ ये रिलीज से पहले विवादों में फंस गई थी. दरअसल अशोका चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स का दावा था कि ये फिल्म उनके बेटे पर बनी है. ऐसे में उन्होंने 'धुरंधर' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी. हालांकि सेंसर बोर्ड ने बाद में साफ किया कि ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है और मेजर मोहित शर्मा से इसका कोई लेना-देना नहीं है.
5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' सुर्खियों में बनी हुई है. एक तरफ फिल्म जमकर वाहवाही बटोर रही है, दूसरी तरफ ये रिलीज से पहले विवादों में फंस गई थी. दरअसल अशोका चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स का दावा था कि ये फिल्म उनके बेटे पर बनी है. ऐसे में उन्होंने 'धुरंधर' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी. हालांकि सेंसर बोर्ड ने बाद में साफ किया कि ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है और मेजर मोहित शर्मा से इसका कोई लेना-देना नहीं है.
2/7
वाणी कपूर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म 'अबीर गुलाल' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन हो गए और फिल्म का विरोध किया जाने लगा. ऐसे में ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई,.
वाणी कपूर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म 'अबीर गुलाल' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन हो गए और फिल्म का विरोध किया जाने लगा. ऐसे में ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई,.
Published at : 14 Dec 2025 09:07 PM (IST)
Tags :
Chhaava Dhurandhar Controversial Films Of 2025 Year Ender 2025

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
