5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' सुर्खियों में बनी हुई है. एक तरफ फिल्म जमकर वाहवाही बटोर रही है, दूसरी तरफ ये रिलीज से पहले विवादों में फंस गई थी. दरअसल अशोका चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स का दावा था कि ये फिल्म उनके बेटे पर बनी है. ऐसे में उन्होंने 'धुरंधर' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी. हालांकि सेंसर बोर्ड ने बाद में साफ किया कि ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है और मेजर मोहित शर्मा से इसका कोई लेना-देना नहीं है.