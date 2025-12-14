शनाया कपूर का ये बेज को-ऑर्ड सेट न्यू ईयर पार्टी में आपको एक क्लासी लुक देगा. साइड कट डिजाइन और फ्रंट नॉट स्टाइल इस आउटफिट को और भी खास बनाता है. मिनिमल मेकअप और स्टेटमेंटन एक्सेसरीज के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.