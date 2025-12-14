अर्जुन रामपाल की मंगेतर की 10 तस्वीरें, 2 बच्चों की मां होकर भी जवां दिखती हैं विदेशी हसीना

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्जुन रामपाल की मंगेतर की 10 तस्वीरें, 2 बच्चों की मां होकर भी जवां दिखती हैं विदेशी हसीना

Arjun Rampal Girlfriend 10 Photos: 'धुरंधर' एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है. एक्टर की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स खूबसूरत दिखती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Dec 2025 05:55 PM (IST)
एक्टर अर्जुन रामपाल इस दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ सगाई कर ली है. बता दें कि शादी इस पहले इस कपल के दो बच्चे भी हैं.

अर्जुन रामपाल मेहर जेसिया से तलाक के बाद गैब्रिएला डेमेट्रियड्स को डेट कर रहे थे. अब हाल ही में अर्जुन ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में खुलासा किया हैं कि उन्होंनें अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से सगाई कर ली है. इसके बाद से ये कपल अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
दोनों की मुलाकात 2018 में कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी और उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था.
Published at : 14 Dec 2025 05:52 PM (IST)
Arjun Rampal Gabriella Demetriades

ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
