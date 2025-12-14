एक्सप्लोरर
अर्जुन रामपाल की मंगेतर की 10 तस्वीरें, 2 बच्चों की मां होकर भी जवां दिखती हैं विदेशी हसीना
Arjun Rampal Girlfriend 10 Photos: 'धुरंधर' एक्टर अर्जुन रामपाल ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है. एक्टर की मंगेतर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स खूबसूरत दिखती हैं.
एक्टर अर्जुन रामपाल इस दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ सगाई कर ली है. बता दें कि शादी इस पहले इस कपल के दो बच्चे भी हैं.
