अर्जुन रामपाल की मंगेतर की 10 तस्वीरें, 2 बच्चों की मां होकर भी जवां दिखती हैं विदेशी हसीना

अर्जुन रामपाल मेहर जेसिया से तलाक के बाद गैब्रिएला डेमेट्रियड्स को डेट कर रहे थे. अब हाल ही में अर्जुन ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में खुलासा किया हैं कि उन्होंनें अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स से सगाई कर ली है. इसके बाद से ये कपल अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.