पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
प्रियंका चोपड़ा ने कई सारी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन फोटोज में वो पति निक जोनस के साथ नजर आ रही हैं. वहीं मालती मैरी भी दिख रही है.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी लाइफ से जुड़े मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं.
Published at : 15 Dec 2025 06:58 AM (IST)
