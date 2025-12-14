हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्राउन ब्लेजर और स्कर्ट पहन लेडी बॉस बनीं करीना कपूर, देखें तस्वीरें

ब्राउन ब्लेजर और स्कर्ट पहन लेडी बॉस बनीं करीना कपूर, देखें तस्वीरें

Kareena Kapoor Brown Stylish Outfit: करीना कपूर सोशल मीडिया पर अपना जलवा बिखेर रही हैं. एक्ट्रेस ने ब्राउन कलर के आउटफिट में फैंस का दिल जीत लिया है. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Dec 2025 10:30 PM (IST)
GOAT इंडिया टूर के लिए लियोनल मैसी भारत पधारे हैं. इसी मौके पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज एक स्पेशल इवेंट रखा गया जहां बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की. करीना कपूर को भी इस दौरान स्टाइलिश लुक में यहां देखा गया था. अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने क्लासी लुक की झलकियां शेयर की हैं.

1/7
करीना कपूर ने एक बार फिर अपने स्टाइलिश लुक से फैंस को दीवाना बना लिया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की ये लेटेस्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं जिसे देख फैंस भी उनके मुरीद हो गए हैं.
2/7
बॉलीवुड की बेबो स्टाइल से फैशन के मामले में किसी से कम नहीं हैं और इस बात का सबूत वो कई बार दे चुकी हैं. फिल्म इंडस्ट्री के साथ बेबो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और अपने स्टाइलिश लुक्स से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं.
Published at : 14 Dec 2025 10:28 PM (IST)
