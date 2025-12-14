जब हीरो पर भारी पड़े बॉलीवुड के विलेन, धांसू परफॉर्मेंस से चुरा ली लाइमलाइट

इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'धुरंधर' का नाम शामिल है. इसमें रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना सबकी तारीफें बटोरते नजर आ रहे हैं. भले ये एक ग्रे शेड कैरेक्टर हो लेकिन ऑडियंस लगातार इस पर अपना प्यार बरसा रही है.