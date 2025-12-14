एक्सप्लोरर
जब हीरो पर भारी पड़े बॉलीवुड के विलेन, धांसू परफॉर्मेंस से चुरा ली लाइमलाइट
Villains Outshined Heroes In Films: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीत लिया है. बॉलीवुड में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि विलेन बने एक्टर्स ने लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
बॉलीवुड में कई फिल्में बनी जब हीरो ने अपनी जबरदस्त अदाकारी से सबका दिल जीता. लेकिन कई फिल्मों में विलेन ने अपनी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से हीरो को भी पीछे छोड़ दिया.
