खुशी मुखर्जी का छलका दर्द, अरबाज खान पर लगाया बड़ा इल्जाम, बोलीं- 'वो मुझे पसंद नहीं करते...'

खुशी मुखर्जी का छलका दर्द, अरबाज खान पर लगाया बड़ा इल्जाम, बोलीं- 'वो मुझे पसंद नहीं करते...'

खुशी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं , जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने आउटफिट को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. जी हां, वो इतने अतरंगी आउटफिट पहनती हैं कि किसी की भी निगाहें उन पर टिक जाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 06:20 PM (IST)
खुशी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं , जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने आउटफिट को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. जी हां, वो इतने अतरंगी आउटफिट पहनती हैं कि किसी की भी निगाहें उन पर टिक जाती है.

खुशी मुखर्जी के आउटफिट्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी होती है. हालांकि, उन्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. बल्कि, वो ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देती हैं.

खुशी मुखर्जी को सोशल मीडिया सेंसेशन कहा जाता है. एक्ट्रेस ऐसे कपड़े पहनती हैं, जिसे देख पैप्स उनकी फोटो क्लिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं.
खुशी मुखर्जी को सोशल मीडिया सेंसेशन कहा जाता है. एक्ट्रेस ऐसे कपड़े पहनती हैं, जिसे देख पैप्स उनकी फोटो क्लिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं.
खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अरबाज खान के बारे में काफी कुछ कहा, जिसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े.
खुशी मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अरबाज खान के बारे में काफी कुछ कहा, जिसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े.
गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में खुशी ने अरबाज खान के उस फिल्म के बारे में बात की जो उन्हें ऑफर तो की गई लेकिन कभी फ्लोर पर नहीं आई.
गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में खुशी ने अरबाज खान के उस फिल्म के बारे में बात की जो उन्हें ऑफर तो की गई लेकिन कभी फ्लोर पर नहीं आई.
खुशी ने उस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि शायद अरबाज को ही उस बारे में ज्यादा पता होता या प्रोड्यूसर्स को पता होगा.
खुशी ने उस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि शायद अरबाज को ही उस बारे में ज्यादा पता होता या प्रोड्यूसर्स को पता होगा.
खुशी मुखर्जी ने कहा कि प्रोड्यूसर ने मुझे साइनिंग अमाउंट तो दे दिया था. लेकिन, बाद में कहा कि वो कर्ज में हैं और उस चेक को डिपोटिट ना करें. एक्ट्रेस ने कहा कि उनसे भी पैसे उधार मांगे गए थे.
खुशी मुखर्जी ने कहा कि प्रोड्यूसर ने मुझे साइनिंग अमाउंट तो दे दिया था. लेकिन, बाद में कहा कि वो कर्ज में हैं और उस चेक को डिपोटिट ना करें. एक्ट्रेस ने कहा कि उनसे भी पैसे उधार मांगे गए थे.
खुशी ने कहा कि अरबाज खान उन्हें पसंद नहीं करते. लेकिन, फिर भी उन्हें उनके ऑफिस बुलाया गयाऔर कहा गया कि एक म्यूजिक वीडियो दिलवा देंगे.
खुशी ने कहा कि अरबाज खान उन्हें पसंद नहीं करते. लेकिन, फिर भी उन्हें उनके ऑफिस बुलाया गयाऔर कहा गया कि एक म्यूजिक वीडियो दिलवा देंगे.
खुशी ने कहा कि बार-बार मैं उनके ऑफिस जाती थी और यही सुनने को मिलता था कि अरबाज मुझे पसंद नहीं करते. अगर फिल्म के नाम पर इवेंट्स ही चलाने थे तो मुझे उस तरह से बोल देते. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि शूट और लोकेशन के नाम पर उनके संग रैकी हो रही थी. फिल्म को उनके नाम से प्रमोट किया जा रहा था. लेकिन मूवी का नामो निशान नहीं है.
खुशी ने कहा कि बार-बार मैं उनके ऑफिस जाती थी और यही सुनने को मिलता था कि अरबाज मुझे पसंद नहीं करते. अगर फिल्म के नाम पर इवेंट्स ही चलाने थे तो मुझे उस तरह से बोल देते. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि शूट और लोकेशन के नाम पर उनके संग रैकी हो रही थी. फिल्म को उनके नाम से प्रमोट किया जा रहा था. लेकिन मूवी का नामो निशान नहीं है.
Published at : 05 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Khushi Mukherjee

