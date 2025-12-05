खुशी ने कहा कि बार-बार मैं उनके ऑफिस जाती थी और यही सुनने को मिलता था कि अरबाज मुझे पसंद नहीं करते. अगर फिल्म के नाम पर इवेंट्स ही चलाने थे तो मुझे उस तरह से बोल देते. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि शूट और लोकेशन के नाम पर उनके संग रैकी हो रही थी. फिल्म को उनके नाम से प्रमोट किया जा रहा था. लेकिन मूवी का नामो निशान नहीं है.