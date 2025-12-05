एक्सप्लोरर
खुशी मुखर्जी का छलका दर्द, अरबाज खान पर लगाया बड़ा इल्जाम, बोलीं- 'वो मुझे पसंद नहीं करते...'
खुशी मुखर्जी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं , जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने आउटफिट को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. जी हां, वो इतने अतरंगी आउटफिट पहनती हैं कि किसी की भी निगाहें उन पर टिक जाती है.
खुशी मुखर्जी के आउटफिट्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी होती है. हालांकि, उन्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. बल्कि, वो ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देती हैं.
05 Dec 2025
