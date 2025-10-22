एक्सप्लोरर
काजोल ने फैमिली संग मनाई दिवाली, अजय देवगन ने बेटे और भांजों संग की ट्विनिंग
Kajol Diwali Celebration: काजोल और अजय देवगन ने अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाई. एक्ट्रेस ने अब सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं जिनमें देवगन फैमिली का शानदार लुक दिखा.
हर साल की तरह इस साल भी काजोल ने सज धजकर अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार एंजॉय किया. हसीना ने इंस्टाग्राम पर अपने स्पेशल मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर की हैं. देवगन परिवार की ऐसी बॉन्डिंग देख आप भी ये तस्वीरें बस देखते ही रह जाएंगे.
Published at : 22 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Tags :Kajol Ajay Devgn
