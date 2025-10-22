काजोल ने फैमिली संग मनाई दिवाली, अजय देवगन ने बेटे और भांजों संग की ट्विनिंग

अजय देवगन इस तस्वीर में अपने बेटे युग के साथ नजर आ रहे हैं. साथ ही अभिनेता के भांजे अमन और दानिश देवगन ने भी मामा के साथ जमकर पोज दिया है. देवगन परिवार के मर्दों का ये स्वैग नेटीजंस को बहुत पसंद आ रहा है. हर साल की तरह इस साल भी इन सेलेब्स ने अपने अलग अंदाज से फैंस को खुश कर दिया है.