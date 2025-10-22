हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड

काजोल ने फैमिली संग मनाई दिवाली, अजय देवगन ने बेटे और भांजों संग की ट्विनिंग

Kajol Diwali Celebration: काजोल और अजय देवगन ने अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाई. एक्ट्रेस ने अब सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं जिनमें देवगन फैमिली का शानदार लुक दिखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 06:11 PM (IST)
हर साल की तरह इस साल भी काजोल ने सज धजकर अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार एंजॉय किया. हसीना ने इंस्टाग्राम पर अपने स्पेशल मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर की हैं. देवगन परिवार की ऐसी बॉन्डिंग देख आप भी ये तस्वीरें बस देखते ही रह जाएंगे.

1/7
काजोल ने परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. देवगन परिवार के सभी लोगों ने इस फेस्टिव सीजन में अपने स्टाइलिश लुक्स से चार चांद लगा दिया.
2/7
इस वायरल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हसीना ने अपनी सास वीणा देवगन के साथ पोज देते हुए अपनी तस्वीर शेयर की हैं. बहू–बेटे के साथ दिग्गज प्रोड्यूसर ने दिवाली का त्योहार काफी एंजॉय किया. तीनों की ऐसी बॉन्डिंग देख फैंस भी इन सेलेब्स की बलाएं ले रहे हैं.
3/7
इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी मां तनुजा मुखर्जी के साथ भी पोज देते हुए फोटो शेयर की. लीजेंडरी एक्ट्रेस इस उम्र में भी बला की हसीन लग रही हैं. दिवाली के मौके पर उनका ये लुक काफी पसंद किया जा रहा है. इसके अलावा फोटो में काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी भी नजर आ रही हैं.
4/7
वहीं निसा देवगन रेड कलर के लहंगे में अपना ग्लैमरस लुक फ्लॉन्ट करती दिखीं. अपने लुक को उन्होंने हैवी नेकलेस के साथ पूरा किया था.
5/7
काजोल ने अपनी ननद नीलम देवगन के साथ भी खूब पोज दिए हैं. नीलम ने भी दिवाली के मौके पर अपने इस स्टाइलिश लुक से त्योहार का मजा दोगुना कर दिया.
6/7
दिवाली के मौके पर काजोल और अजय देवगन के भांजे भी उनसे मिलने पहुंचे. हर साल की तरह इस साल भी देवगन परिवार के मर्दों ने ट्विनिंग करते हुए अपना स्टाइलिश कुर्ता फ्लॉन्ट किया है.
7/7
अजय देवगन इस तस्वीर में अपने बेटे युग के साथ नजर आ रहे हैं. साथ ही अभिनेता के भांजे अमन और दानिश देवगन ने भी मामा के साथ जमकर पोज दिया है. देवगन परिवार के मर्दों का ये स्वैग नेटीजंस को बहुत पसंद आ रहा है. हर साल की तरह इस साल भी इन सेलेब्स ने अपने अलग अंदाज से फैंस को खुश कर दिया है.
Published at : 22 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Kajol Ajay Devgn

Photo Gallery

फोटो गैलरी

विश्व
