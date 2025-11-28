हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडGustaakh Ishq Premiere: व्हाइट साड़ी में अप्सरा लगीं फातिमा, दिशा का दिखा ग्लैमरस लुक, देखें बाकी सेलेब्स की तस्वीरें

Gustaakh Ishq Premiere: व्हाइट साड़ी में अप्सरा लगीं फातिमा, दिशा का दिखा ग्लैमरस लुक, देखें बाकी सेलेब्स की तस्वीरें

Gustaakh Ishq Screening: मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज हो गई है. आज डिजाइनर ने अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Nov 2025 10:28 PM (IST)
Gustaakh Ishq Screening: मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज हो गई है. आज डिजाइनर ने अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की.

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क' आज रिलीज हो गई है. इस मौके पर मनीष मल्होत्रा ने अपने दोस्तों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की. काजोल से लेकर जाह्नवी कपूर तक 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए.

1/16
'गुस्ताख इश्क' की लीड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख स्क्रीनिंग में व्हाइट नेट साड़ी पहने नजर आईं. मैचिंग ब्लाउज और ईयरकफ्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
'गुस्ताख इश्क' की लीड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख स्क्रीनिंग में व्हाइट नेट साड़ी पहने नजर आईं. मैचिंग ब्लाउज और ईयरकफ्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था.
2/16
फिल्म में विजय वर्मा बतौर लीड एक्टर दिखाई दिए हैं. स्क्रीनिंग में वो व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट पहने नजर आए.
फिल्म में विजय वर्मा बतौर लीड एक्टर दिखाई दिए हैं. स्क्रीनिंग में वो व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट पहने नजर आए.
3/16
मनीष मल्होत्रा की करीबी दोस्त काजोल भी इवेंट में शामिल हुईं. ब्लैक कलर की साड़ी, फुल स्लीव्स ब्लाउज और गोल्डन जूलरी पहने वो बेहद हसीन दिख रही थीं.
मनीष मल्होत्रा की करीबी दोस्त काजोल भी इवेंट में शामिल हुईं. ब्लैक कलर की साड़ी, फुल स्लीव्स ब्लाउज और गोल्डन जूलरी पहने वो बेहद हसीन दिख रही थीं.
4/16
रेखा ने अपने विंटेज लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. ब्लैक साड़ी और आंखों पर काला चश्मा लगाए वो काफी जच रही थीं.
रेखा ने अपने विंटेज लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. ब्लैक साड़ी और आंखों पर काला चश्मा लगाए वो काफी जच रही थीं.
5/16
जाह्नवी कपूर इस दौरान ब्लैक ब्लेजर-पैंट पहने अपना बॉसी लुक फ्लॉन्ट करती दिखीं. वहीं शनाया कपूर ब्लैक वन पीस में बहुत स्टनिंग दिख रही थीं.
जाह्नवी कपूर इस दौरान ब्लैक ब्लेजर-पैंट पहने अपना बॉसी लुक फ्लॉन्ट करती दिखीं. वहीं शनाया कपूर ब्लैक वन पीस में बहुत स्टनिंग दिख रही थीं.
6/16
मौनी रॉय व्हाइट नेट साड़ी पहने बला की हसीन दिख रही थीं. मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे.
मौनी रॉय व्हाइट नेट साड़ी पहने बला की हसीन दिख रही थीं. मैचिंग ईयररिंग्स और खुले बाल उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे.
7/16
इसके अलावा करण जौहर, नेहा धूपिया और फराह खान भी मनीष मल्होत्रा को सपोर्ट करने 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे.
इसके अलावा करण जौहर, नेहा धूपिया और फराह खान भी मनीष मल्होत्रा को सपोर्ट करने 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे.
8/16
अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन के साथ पहुंची थीं. दोनों को इस दौरान ब्लैक में ट्विनिंग करते देखा गया.
अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन के साथ पहुंची थीं. दोनों को इस दौरान ब्लैक में ट्विनिंग करते देखा गया.
9/16
मनोज बाजपेयी भी अपने दोस्त विजय वर्मा की फिल्म देखने पहुंचे थे. वहीं रसिका दुग्गल भी स्क्रीनिंग में मौजूद रहीं.
मनोज बाजपेयी भी अपने दोस्त विजय वर्मा की फिल्म देखने पहुंचे थे. वहीं रसिका दुग्गल भी स्क्रीनिंग में मौजूद रहीं.
10/16
जेनिलया देशमुख भी कैजुअल ब्लैक ड्रेस में पहुंचीं. वहीं रितेश देशमुख ब्राउन सूट में नजर आए.
जेनिलया देशमुख भी कैजुअल ब्लैक ड्रेस में पहुंचीं. वहीं रितेश देशमुख ब्राउन सूट में नजर आए.
11/16
मनीषा कोइराला स्क्रीनिंग में स्टाइलिश आउटफिट पहने दिखीं. आंखों पर चश्मा और बन हेयरस्टाइल बनाए वो काफी सिंपल दिख रही थीं.
मनीषा कोइराला स्क्रीनिंग में स्टाइलिश आउटफिट पहने दिखीं. आंखों पर चश्मा और बन हेयरस्टाइल बनाए वो काफी सिंपल दिख रही थीं.
12/16
रिया चक्रवर्ती भी कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं. वहीं सहर बंबा व्हाइट ऑफ शोल्डर को-ऑर्ड सेट पहने दिखाई दीं.
रिया चक्रवर्ती भी कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं. वहीं सहर बंबा व्हाइट ऑफ शोल्डर को-ऑर्ड सेट पहने दिखाई दीं.
13/16
शबाना आजमी भी 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में शामिल हुईं. इस दौरान वो ब्लैक सूट के साथ ब्लू दुपट्टा कैरी किए काफी क्लासी दिख रही थीं.
शबाना आजमी भी 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में शामिल हुईं. इस दौरान वो ब्लैक सूट के साथ ब्लू दुपट्टा कैरी किए काफी क्लासी दिख रही थीं.
14/16
आयशा खान भी ऑल ब्लैक लुक में छा गईं. स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
आयशा खान भी ऑल ब्लैक लुक में छा गईं. स्मोकी आई मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं.
15/16
कृतिका कामरा, सयानी गुप्ता और सैयामी खेर भी मनीष मल्होत्रा के इस स्टार स्टडेड इवेंट का हिस्सा बनीं.
कृतिका कामरा, सयानी गुप्ता और सैयामी खेर भी मनीष मल्होत्रा के इस स्टार स्टडेड इवेंट का हिस्सा बनीं.
16/16
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टार कास्ट ने प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा के साथ जमकर पोज भी दिए.
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टार कास्ट ने प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा के साथ जमकर पोज भी दिए.
Published at : 28 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Tags :
Manish Malhotra Fatima Sana Shaikh Gustaakh Ishq Gustaakh Ishq Screening

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Haq, IFFI Goa 2025, Independent Filmmaking, पर बातचीत Suparn S Varma के साथ
Tere Ishk Mein Review: Dhanush, Kriti Sanon, Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति सेनन और धनुष की फिल्म
'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति-धनुष की फिल्म
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
कितने खतरनाक होते हैं अमेरिका के नेशनल गार्ड्स, भारतीय NSG कमांडो से ज्यादा ताकतवर या कम?
कितने खतरनाक होते हैं अमेरिका के नेशनल गार्ड्स, भारतीय NSG कमांडो से ज्यादा ताकतवर या कम?
यूटिलिटी
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget