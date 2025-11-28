एक्सप्लोरर
Gustaakh Ishq Premiere: व्हाइट साड़ी में अप्सरा लगीं फातिमा, दिशा का दिखा ग्लैमरस लुक, देखें बाकी सेलेब्स की तस्वीरें
Gustaakh Ishq Screening: मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' रिलीज हो गई है. आज डिजाइनर ने अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने शिरकत की.
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अब फिल्म प्रोड्यूसर बन गए हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क' आज रिलीज हो गई है. इस मौके पर मनीष मल्होत्रा ने अपने दोस्तों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की. काजोल से लेकर जाह्नवी कपूर तक 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए.
Published at : 28 Nov 2025 10:08 PM (IST)
गुस्ताख इश्क प्रीमियर: व्हाइट साड़ी में अप्सरा लगीं फातिमा, दिशा का दिखा ग्लैमरस लुक
