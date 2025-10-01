एक्सप्लोरर
Alia Bhatt का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
हर जगह नवरात्रि की धूम रही. सेलेब्स ने भी नवरात्रि की विशेज फैंस को दी. अब नवमी पर कन्या पूजन भी किया. मुखर्जी फैमिली भी धूम धाम से दुर्गा मां की पूजा करती है.
दुर्गा पंडाल में देवी मां के दर्शन करने के लिए कई सेलेब्स पहुंचे. एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी नजर आईं.
Published at : 01 Oct 2025 07:12 PM (IST)
Durga Puja Alia Bhatt
