एक्सप्लोरर
Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, सफेद कपड़ों में दिखीं पत्नी हेमा मालिनी
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका सोमवार को निधन हो गया है. धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया है.
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन से पूरा परिवार सदमे में है. हेमा मालिनी और ईशा देओल को सफेद कपड़ों में देखा गया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 24 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Tags :Dharmendra Hema Malini
बॉलीवुड
7 Photos
ये शर्ट थी धर्मेंद्र के लिए लकी, तीन फिल्मों में पहन किया था रोमांस, हो गई थीं ब्लॉकबस्टर
बॉलीवुड
7 Photos
लग्जरी फार्महाउस से लेकर रेस्टोरेंट तक, इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की 10 अनदेखी तस्वीरें- फैमिली फोटो देखकर आप भी कहेंगे ‘बीवी हो तो ऐसी’
बॉलीवुड
10 Photos
धर्मेंद्र की बेस्ट 10 फिल्में जिन्होंने हिला डाला था बॉक्स ऑफिस, ओटीटी पर देखें यहां
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
EXCLUSIVE: 'हमको आमंत्रण नहीं भेजा गया', राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य
बॉलीवुड
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion