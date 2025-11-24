हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, सफेद कपड़ों में दिखीं पत्नी हेमा मालिनी

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, सफेद कपड़ों में दिखीं पत्नी हेमा मालिनी

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका सोमवार को निधन हो गया है. धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 02:07 PM (IST)
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका सोमवार को निधन हो गया है. धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया है.

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. उनके निधन से पूरा परिवार सदमे में है. हेमा मालिनी और ईशा देओल को सफेद कपड़ों में देखा गया.

1/7
धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद कपड़ों में गाड़ी में देखा गया. धर्मेंद्र का पूरा घर गम में डूबा है.
धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद कपड़ों में गाड़ी में देखा गया. धर्मेंद्र का पूरा घर गम में डूबा है.
2/7
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल को भी सफेद सूट में देखा गया. वो दुपट्टे से चेहरे को ढके दिखीं.
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल को भी सफेद सूट में देखा गया. वो दुपट्टे से चेहरे को ढके दिखीं.
3/7
धर्मेंद्र का विले पार्ले श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ. बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी.
धर्मेंद्र का विले पार्ले श्मशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ. बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी.
4/7
धर्मेंद्र के पोते उनके घर के बाहर नजर आए. वो भी सफेद शर्ट में दिखें.
धर्मेंद्र के पोते उनके घर के बाहर नजर आए. वो भी सफेद शर्ट में दिखें.
5/7
बात दें कि धर्मेंद्र की आज तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. इसके बाद उनके निधन की खबर आई. धर्मेंद्र के घर के बाहर एंबुलेंस भी दिखी थी.
बात दें कि धर्मेंद्र की आज तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. इसके बाद उनके निधन की खबर आई. धर्मेंद्र के घर के बाहर एंबुलेंस भी दिखी थी.
6/7
धर्मेंद्र के घर कई बॉलीवुड के सेलेब्स भी पहुंचे. आमिर खान धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे.
धर्मेंद्र के घर कई बॉलीवुड के सेलेब्स भी पहुंचे. आमिर खान धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे.
7/7
अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे.
अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे.
Published at : 24 Nov 2025 01:34 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini

