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शिल्पा शेट्टी ने 50 की उम्र में ढाया कहर, व्हाइट ड्रेस में शेयर की दिलकश तस्वीरें
शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में अपनी व्हाइट ड्रेस में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. उनकी ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 50 की उम्र में भी अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज से फैंस को लगातार हैरान कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने व्हाइट गाउन में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. उनका ये स्टनिंग लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
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Published at : 31 May 2026 03:18 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty
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