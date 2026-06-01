अक्षय-कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर, मेकर्स को 297% का बंपर मुनाफा

अक्षय कुमार इन दिनों 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का गाना 'ऊंचा लंबा कद' हाल ही में रिलीज हुआ. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. 'वेलकम' फ्रेंचाइजी काफी चर्चा में रही है.

इसका पहला पार्ट 2007 में आया था. फिल्म का नाम था 'वेलकम'. फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे. फिल्म में दोनों की जोड़ी खूब जमी. फिल्म में अनिल कपूर, नाना पाटेकर, परेश रावल, मल्लिका शेरावत जैसे स्टार्स थे. फिल्म ने फैंस को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया था.

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'वेलकम' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विकीपीडिया के मुताबिक, फिल्म का बजट 31 करोड़ के आसपास था. वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड 123.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म ने 297 परसेंट का मुनाफा दिया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी. वहीं बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में नेट 70.15 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. पहले हफ्ते में फिल्म ने 33.41 करोड़ कमाए थे.

फिल्म को यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रिब्यूट किया था. फिल्म 21 दिसंबर 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का भी फायदा मिला था. फिल्म का आमिर खान की 'तारे जमीन पर' के साथ क्लैश था. वेलकम मेजर सक्सेसफुल रही. फिल्म उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी.

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कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

बता दें कि 'वेलकम' का दूसरा पार्ट 2015 में आया था. दूसरा पार्ट भी सक्सेसफुल रहा था. अब फिल्म का तीसरा पार्ट आने वाला है. तीसरे पार्ट का नाम 'वेलकम टू द जंगल है'. फिल्म मल्टीस्टारर है. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अनिल कपूर, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, बॉबी देओल, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, राजपाल यादव, कीकू शारदा, मीका सिंह, सुदेश बैरी जैसे कई स्टार्स हैं. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज हो रही है.