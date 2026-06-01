हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय-कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर, मेकर्स को 297% का बंपर मुनाफा

अक्षय-कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर, मेकर्स को 297% का बंपर मुनाफा

अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म 'वेलकम' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. फिल्म ने बंपर कमाई की और 297 परसेंट का मुनाफा कमाया. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार इन दिनों 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का गाना 'ऊंचा लंबा कद' हाल ही में रिलीज हुआ. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. 'वेलकम' फ्रेंचाइजी काफी चर्चा में रही है. 

इसका पहला पार्ट 2007 में आया था. फिल्म का नाम था 'वेलकम'. फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे. फिल्म में दोनों की जोड़ी खूब जमी. फिल्म में अनिल कपूर, नाना पाटेकर, परेश रावल, मल्लिका शेरावत जैसे स्टार्स थे. फिल्म ने फैंस को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया था.

ये भी पढ़ें- 'एक्टिंग नहीं कर पा रही, घर भेजो', जब सुरभि चंदाना को तारक मेहता के सेट पर सुननी पड़ी ऐसी बातें

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

'वेलकम' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

विकीपीडिया के मुताबिक, फिल्म का बजट 31 करोड़ के आसपास था. वहीं फिल्म ने वर्ल्डवाइड 123.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म ने 297 परसेंट का मुनाफा दिया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी. वहीं बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में नेट 70.15 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. पहले हफ्ते में फिल्म ने 33.41 करोड़ कमाए थे.

फिल्म को यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने डिस्ट्रिब्यूट किया था. फिल्म 21 दिसंबर 2007 में रिलीज हुई थी. फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का भी फायदा मिला था. फिल्म का आमिर खान की 'तारे जमीन पर' के साथ क्लैश था. वेलकम मेजर सक्सेसफुल रही. फिल्म उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी. 

ये भी पढ़ें- अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को किस करते हुए शेयर की फोटो, आईपीएल जीत की मनाई खुशी

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

बता दें कि 'वेलकम' का दूसरा पार्ट 2015 में आया था. दूसरा पार्ट भी सक्सेसफुल रहा था. अब फिल्म का तीसरा पार्ट आने वाला है. तीसरे पार्ट का नाम 'वेलकम टू द जंगल है'. फिल्म मल्टीस्टारर है. फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अनिल कपूर, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, बॉबी देओल, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, राजपाल यादव, कीकू शारदा, मीका सिंह, सुदेश बैरी जैसे कई स्टार्स हैं. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज हो रही है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Welcome Katrina Kaif BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अक्षय-कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर, मेकर्स को 297% का बंपर मुनाफा
अक्षय-कैटरीना कैफ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर, मेकर्स को 297% का बंपर मुनाफा
बॉलीवुड
'अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार
'अपने गाने की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो?', 'ऊंचा लंबा कद' के रीमेक पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार
बॉलीवुड
अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को किस करते हुए शेयर की फोटो, आईपीएल ट्रॉफी संग मनाई जीत की खुशी
अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को किस करते हुए शेयर की फोटो, आईपीएल ट्रॉफी संग मनाई जीत की खुशी
बॉलीवुड
क्या पारुल गुलाटी ने कर ली सगाई? रिंग फ्लॉन्ट कर शेयर की फोटो, वायरल हुई तस्वीर
क्या पारुल गुलाटी ने कर ली सगाई? रिंग फ्लॉन्ट कर शेयर की फोटो, वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'बराबरी का...'
UP विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले- 'बराबरी का...'
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
Iran-US War: 'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
'भुगतना होगा परिणाम...', लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर भड़का ईरान, अमेरिका को दी चेतावनी
यूटिलिटी
Income Guide: खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
खाली छत या जमीन से हर महीने होगी मोटी कमाई, जानें मोबाइल टावर लगवाने का पूरा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget