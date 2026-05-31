समर में दिखना है कूल और स्टाइलिश? ट्राई करें वामिका गब्बी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ

व्हाइट ऑफ-शोल्डर ड्रेस में वामिका गब्बी का अंदाज बेहद स्टाइलिश और फ्रेश लग रहा है. इस आउटफिट का मॉडर्न डिजाइन उनके लुक को खास बना रहा है. कॉलेज फेस्ट, डे आउटिंग या दोस्तों के साथ कैजुअल प्लान के लिए आप इस लुक को आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं.