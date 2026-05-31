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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमर में दिखना है कूल और स्टाइलिश? ट्राई करें वामिका गब्बी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ

समर में दिखना है कूल और स्टाइलिश? ट्राई करें वामिका गब्बी के ये लुक्स, हर कोई करेगा तारीफ

Wamiqa Gabbi Summer Fashion: अगर आप समर सीजन में स्टाइलिश और कंफर्टेबल दिखना चाहती हैं, तो वामिका गब्बी के ये फैशनेबल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 May 2026 12:49 PM (IST)
Wamiqa Gabbi Summer Fashion: अगर आप समर सीजन में स्टाइलिश और कंफर्टेबल दिखना चाहती हैं, तो वामिका गब्बी के ये फैशनेबल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

समर सीजन में हर लड़की चाहती है कि वो कंफर्टेबल रहने के साथ-साथ स्टाइलिश भी नजर आए. अगर आप भी अपने समर वॉर्डरोब को अपडेट करने का सोच रही हैं, तो वामिका गब्बी के ये शानदार लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं. उनके फैशन चॉइसेज गर्मियों में कूल और ट्रेंडी दिखने के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं.

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व्हाइट ऑफ-शोल्डर ड्रेस में वामिका गब्बी का अंदाज बेहद स्टाइलिश और फ्रेश लग रहा है. इस आउटफिट का मॉडर्न डिजाइन उनके लुक को खास बना रहा है. कॉलेज फेस्ट, डे आउटिंग या दोस्तों के साथ कैजुअल प्लान के लिए आप इस लुक को आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं.
व्हाइट ऑफ-शोल्डर ड्रेस में वामिका गब्बी का अंदाज बेहद स्टाइलिश और फ्रेश लग रहा है. इस आउटफिट का मॉडर्न डिजाइन उनके लुक को खास बना रहा है. कॉलेज फेस्ट, डे आउटिंग या दोस्तों के साथ कैजुअल प्लान के लिए आप इस लुक को आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं.
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अगर आप समर सीजन में कुछ ग्लैमरस और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो वामिका का ये आउटफिट आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और हल्की-फुल्की एक्सेसरीज के साथ यह लुक और भी अट्रैक्टिव नजर आएगा.
अगर आप समर सीजन में कुछ ग्लैमरस और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो वामिका का ये आउटफिट आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और हल्की-फुल्की एक्सेसरीज के साथ यह लुक और भी अट्रैक्टिव नजर आएगा.
Published at : 31 May 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Wamiqa Gabbi

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