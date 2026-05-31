बेहद ग्लैमरस हैं शनाया कपूर, खूबसरती में देती हैं बहन जाह्नवी को टक्कर, देखें दिलकश तस्वीरें

ग्लैमर वर्ल्ड में शनाया कपूर ने अपनी खास पहचान बनाई है. उन्होंने फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था. इसके बाद शनाया ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.