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बेहद ग्लैमरस हैं शनाया कपूर, खूबसरती में देती हैं बहन जाह्नवी को टक्कर, देखें दिलकश तस्वीरें
Shanaya Kapoor Photos: शनाया कपूर अपनी खूबसूरती के साथ-साथ फैशन सेंस को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. उनकी हर तस्वीर इंटरनेट पर आते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती है.
संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू से पहले ही अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. हर लुक में कॉन्फिडेंस और एलिगेंस का तड़का लगाने वाली शनाया कपूर फैशन के मामले में इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेसेस को भी कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं.
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Published at : 31 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :Shanaya Kapoor
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