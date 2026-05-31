हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकितने अमीर हैं आर माधवन? करोड़ों में करते हैं कमाई, जानें कितनी है नेटवर्थ

कितने अमीर हैं आर माधवन? करोड़ों में करते हैं कमाई, जानें कितनी है नेटवर्थ

R. Madhavan Networth: एक्टर आर माधवन काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. वो आज करोड़ो के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 May 2026 02:14 PM (IST)
R. Madhavan Networth: एक्टर आर माधवन काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. वो आज करोड़ो के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.

आर माधवन बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. वो फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रोजेक्ट्स के जरिए करोड़ों की कमाई करते हैं. कल एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.

1/7
मशहूर एक्टर आर माधवन कल 1 जून को 56 साल के होने वाले हैं. उन्होंने उन्होंने टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की और 'बनेगी अपनी बात', 'साया' और 'सी हॉक्स' जैसे शोज में काम किया.
मशहूर एक्टर आर माधवन कल 1 जून को 56 साल के होने वाले हैं. उन्होंने उन्होंने टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की और 'बनेगी अपनी बात', 'साया' और 'सी हॉक्स' जैसे शोज में काम किया.
2/7
उन्हें सबसे बड़ी पहचान मणि रत्नम की तमिल फिल्म 'अलैपायुथे' से मिली, जो ब्लॉकबस्टर रही. हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू 'रहना है तेरे दिल में' से हुआ.
उन्हें सबसे बड़ी पहचान मणि रत्नम की तमिल फिल्म 'अलैपायुथे' से मिली, जो ब्लॉकबस्टर रही. हिंदी सिनेमा में उनका डेब्यू 'रहना है तेरे दिल में' से हुआ.
Published at : 31 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
R. Madhavan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'डोला रे डोला...' सॉन्ग की शूटिंग के दौरान 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित? 24 साल बाद बताई सच्चाई
'डोला रे डोला...' सॉन्ग की शूटिंग के दौरान 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित? 24 साल बाद बताई सच्चाई
मनोरंजन
Obsession Worldwide Box Office: 'ऑब्सेशन' ने दुनियाभर में रचा इतिहास, छोटे बजट की फिल्म ने पार किया 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा
'ऑब्सेशन' ने दुनियाभर में रचा इतिहास, छोटे बजट की फिल्म ने पार किया 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा
मनोरंजन
'मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया', शिशिर शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद, बोले- वो बहुत सुलझा हुआ इंसान था
'मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया', शिशिर शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद
मनोरंजन
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अफसाना खान ने किया मुंबई का रुख, पति संग नए घर में हुईं शिफ्ट
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अफसाना खान ने किया मुंबई का रुख, पति संग नए घर में हुईं शिफ्ट
Advertisement

वीडियोज

Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Kalyan Banerjee Attacked: Hooghly में भीड़ ने TMC सांसद को घेरा | Mamata | Abhishek | West Bengal
Ghaziabad Surya Case: DCP सिटी ने एनकाउंटर से ठीक पहले का बताया सच! | Asad | Khora News | CM Yogi
South Stars को भगवान जैसा दर्जा क्यों देते हैं Fans? Janhvi Kapoor ने बताई वजह
Ghaziabad Surya Case: रोती हुई सूर्या की मां जो बोली...उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे! | Khora

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मेघा प्रसाद
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhishek Banerjee Attack: पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत, चारधाम यात्रा ठप
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत, चारधाम यात्रा ठप
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
साउथ सिनेमा
पत्नी शोभिता के लिए नागा चैतन्य ने लिखी दिल की बात, बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर की अनसीन फोटोज
पत्नी शोभिता के लिए नागा चैतन्य ने लिखी दिल की बात, बर्थडे पर लुटाया प्यार, शेयर की अनसीन फोटोज
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
यूटिलिटी
1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड और 1 लाख महीना निकासी, 20 साल बाद आपके पास कितना बचेगा पैसा?
1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड और 1 लाख महीना निकासी, 20 साल बाद आपके पास कितना बचेगा पैसा?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget