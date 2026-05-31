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कितने अमीर हैं आर माधवन? करोड़ों में करते हैं कमाई, जानें कितनी है नेटवर्थ
R. Madhavan Networth: एक्टर आर माधवन काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. वो आज करोड़ो के मालिक हैं. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी है.
आर माधवन बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से खास पहचान बनाई है. वो फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रोजेक्ट्स के जरिए करोड़ों की कमाई करते हैं. कल एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं ऐसे में आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ.
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Published at : 31 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :R. Madhavan
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