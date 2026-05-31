कितने अमीर हैं आर माधवन? करोड़ों में करते हैं कमाई, जानें कितनी है नेटवर्थ

मशहूर एक्टर आर माधवन कल 1 जून को 56 साल के होने वाले हैं. उन्होंने उन्होंने टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की और 'बनेगी अपनी बात', 'साया' और 'सी हॉक्स' जैसे शोज में काम किया.