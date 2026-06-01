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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाDeool Band 2 BO: 'देऊळ बंद 2' ने रचा इतिहास, बनी मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 11 दिन में कमाया 340% प्रॉफिट

Deool Band 2 BO: 'देऊळ बंद 2' ने रचा इतिहास, बनी मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 11 दिन में कमाया 340% प्रॉफिट

Deool Band 2 BO Collection: मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ऐसे में अब 'राजा शिवाजी' के बाद इसने भी इतिहास ही रच दिया. चलिए बताते हैं फिल्म कितनी कमाई कर ली है.

By : राहुल यादव | Updated at : 01 Jun 2026 06:21 PM (IST)
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Deool Band 2 Box office Collection: स्नेहल टार्डे और मोहन जोशी की फिल्म 'देऊल बंद 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. 'राजा शिवाजी' के बाद ये दूसरी फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म इंडिया में शानदार कमाई कर रही है और ये 'राजा शिवाजी' के बाद दूसरी फिल्म है, जिसने रिकॉर्ड सेट कर दिया है. ये मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है. 

'देऊळ बंद 2' ने 11वें दिन बनाया रिकॉर्ड

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' ने रिलीज के 11वें दिन एक बेहतरीन रिकॉर्ड सेट कर दिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा शिवाजी' के बाद 'देऊळ बंद 2' सफलता की सीढ़ियों की चढ़ रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 5.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है और इसे 11वें दिन 15 प्रतिशत की हाई जंप मिली है.

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फिल्म ने कमाया 340% प्रॉफिट

'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर ली है. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 44.05 करोड़ हो चुका है. इसके साथ ही फिल्म का 11 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 51.97 करोड़ हो टुका है. कोईमोई की मानें तो फिल्म ने 11 दिनों में 340% का प्रॉफिट भी कमा लिया है. जबकि फिल्म का बजट महज 10 करोड़ रुपये ही है. इसी के साथ ही ये 2026 की मराठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी बन चुकी है.

टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'देऊळ बंद 2'

इसके साथ ही 'देऊळ बंद 2' ने शानदार कमाई और प्रॉफिट के साथ ही एक और रिकॉर्ड बना दिया है. इसने 'नटसम्राट' का लाइफटाइम कलेक्शन 42 करोड़ का पछाड़ दिया और मराठी की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. 

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देखिए मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में (नेट कलेक्शन)

राजा शिवाजी- 103.96 करोड़
सैराट- 90 करोड़
बाईपन भरी देवा- 76.28 करोड़
वेद- 61.2 करोड़
देऊळ बंद 2- 44.05 करोड़ (11 दिन)
नटसम्राट- 42 करोड़
पवनखिंड- 37.72 करोड़
लाई भरी- 37 करोड़
कत्यर कलजट घुसली- 35 करोड़
ठाकरे- 31.6 करोड़

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Deool Band 2
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