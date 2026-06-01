Deool Band 2 Box office Collection: स्नेहल टार्डे और मोहन जोशी की फिल्म 'देऊल बंद 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. 'राजा शिवाजी' के बाद ये दूसरी फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म इंडिया में शानदार कमाई कर रही है और ये 'राजा शिवाजी' के बाद दूसरी फिल्म है, जिसने रिकॉर्ड सेट कर दिया है. ये मराठी की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

'देऊळ बंद 2' ने 11वें दिन बनाया रिकॉर्ड

मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' ने रिलीज के 11वें दिन एक बेहतरीन रिकॉर्ड सेट कर दिया है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा शिवाजी' के बाद 'देऊळ बंद 2' सफलता की सीढ़ियों की चढ़ रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 5.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है और इसे 11वें दिन 15 प्रतिशत की हाई जंप मिली है.

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फिल्म ने कमाया 340% प्रॉफिट

'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर ली है. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 44.05 करोड़ हो चुका है. इसके साथ ही फिल्म का 11 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 51.97 करोड़ हो टुका है. कोईमोई की मानें तो फिल्म ने 11 दिनों में 340% का प्रॉफिट भी कमा लिया है. जबकि फिल्म का बजट महज 10 करोड़ रुपये ही है. इसी के साथ ही ये 2026 की मराठी की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी बन चुकी है.

टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी 'देऊळ बंद 2'

इसके साथ ही 'देऊळ बंद 2' ने शानदार कमाई और प्रॉफिट के साथ ही एक और रिकॉर्ड बना दिया है. इसने 'नटसम्राट' का लाइफटाइम कलेक्शन 42 करोड़ का पछाड़ दिया और मराठी की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है.

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देखिए मराठी की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में (नेट कलेक्शन)

राजा शिवाजी- 103.96 करोड़

सैराट- 90 करोड़

बाईपन भरी देवा- 76.28 करोड़

वेद- 61.2 करोड़

देऊळ बंद 2- 44.05 करोड़ (11 दिन)

नटसम्राट- 42 करोड़

पवनखिंड- 37.72 करोड़

लाई भरी- 37 करोड़

कत्यर कलजट घुसली- 35 करोड़

ठाकरे- 31.6 करोड़