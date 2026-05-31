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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड59 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', पिंक साड़ी में सोशल मीडिया पर लगाया ग्लैमर का तड़का

59 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', पिंक साड़ी में सोशल मीडिया पर लगाया ग्लैमर का तड़का

Madhuri Dixit Photos: माधुरी दीक्षित ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. पिंक-येलो साड़ी, स्लीक बन और मिनिमल ज्वेलरी में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 May 2026 10:01 AM (IST)
Madhuri Dixit Photos: माधुरी दीक्षित ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. पिंक-येलो साड़ी, स्लीक बन और मिनिमल ज्वेलरी में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है.

बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी नई फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने अपने नए लुक से फैंस को दीवाना बना दिया हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पिंक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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माधुरी दीक्षित ने खूबसूरत पिंक और येलो शेड की साड़ी पहनी है, जो उनके लुक को एलिगेंट बना रही है.
माधुरी दीक्षित ने खूबसूरत पिंक और येलो शेड की साड़ी पहनी है, जो उनके लुक को एलिगेंट बना रही है.
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साड़ी पर छोटे-छोटे फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी बने हैं, जो इसे सिंपल होने के बावजूद आकर्षक और क्लासी बना रहे हैं.
साड़ी पर छोटे-छोटे फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी बने हैं, जो इसे सिंपल होने के बावजूद आकर्षक और क्लासी बना रहे हैं.
Published at : 31 May 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit

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