एक्सप्लोरर
59 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', पिंक साड़ी में सोशल मीडिया पर लगाया ग्लैमर का तड़का
Madhuri Dixit Photos: माधुरी दीक्षित ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक से फैंस का दिल जीत लिया है. पिंक-येलो साड़ी, स्लीक बन और मिनिमल ज्वेलरी में उनका अंदाज बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा है.
बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी नई फिल्म 'मां बहन' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने अपने नए लुक से फैंस को दीवाना बना दिया हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पिंक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
1/7
2/7
Published at : 31 May 2026 10:01 AM (IST)
Tags :Madhuri Dixit
बॉलीवुड
7 Photos
59 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', पिंक साड़ी में सोशल मीडिया पर लगाया ग्लैमर का तड़का
बॉलीवुड
7 Photos
सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अमिताभ-प्रियंका तक, मकान रेंट पर देकर करोड़ों कमाते हैं ये स्टार्स
बॉलीवुड
7 Photos
किसी महल से कम नहीं काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी का आशियाना, देखें घर की इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित, 'मां बहन' एक्ट्रेसेस का दिखा स्टाइलिश अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
एक्टिंग की भी महारथी हैं टॉप 7 सुपरस्टार्स की बेटियां, एक दे चुकीं इंडियन सिनेमा की दूसरी बड़ी हिट
बॉलीवुड
9 Photos
35 करोड़ का बंगला, चार लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस, कितने अमीर हैं 'डॉन 3' के डायरेक्टर फरहान अख्तर?
बॉलीवुड
9 Photos
'लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल' जाह्नवी कपूर का ये नया साड़ी लुक देख फैंस हुए क्लीन बोल्ड
बॉलीवुड
8 Photos
ईद पर मां को याद कर इमोशनल हुईं सुजैन खान, शेयर की पुरानी तस्वीरें, लिखा- तुम हर पल याद आती हो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'प्रलय' से 3000 करोड़ क्लब में एंट्री लेंगे रणवीर सिंह? 'धुरंधर' एक्टर का ऐसा रहा पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मनोरंजन
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
मनोरंजन
महिमा चौधरी की बेटी अरियाना की 'हमशक्ल', 'परदेस' एक्ट्रेस बोलीं- कैसे दो लोग इतने एक-जैसे लग सकते हैं
मनोरंजन
जब 2 घंटे सेट पर लेट आए सलमान खान, तो सुष्मिता सेन ने दिखाया था एटीट्यूड, एक्टर ने सुनाया किस्सा
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
59 की उम्र में भी कहर ढा रही हैं बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल', पिंक साड़ी में सोशल मीडिया पर लगाया ग्लैमर का तड़का
बॉलीवुड
7 Photos
सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अमिताभ-प्रियंका तक, मकान रेंट पर देकर करोड़ों कमाते हैं ये स्टार्स
मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
पत्रकारों पर चिल्लाना नहीं PR, मीडिया को दबाने की कोशिशों की हो आलोचना, Netflix अब ये फैसला आपके हाथ
Opinion