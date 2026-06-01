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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'एक्टिंग नहीं कर पा रही, घर भेजो', जब सुरभि चंदाना को तारक मेहता के सेट पर सुननी पड़ी ऐसी बातें

'एक्टिंग नहीं कर पा रही, घर भेजो', जब सुरभि चंदाना को तारक मेहता के सेट पर सुननी पड़ी ऐसी बातें

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का हर कैरेक्टर काफी चर्चा में रहता है. शो में पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंदाना ने कैमियो रोल किया था. अब एक्ट्रेस ने उसके बारे में बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 01 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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एक्ट्रेस सुरभि चंदाना टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्हें शो इश्कबाज से नेम-फेम मिला. सुरभि ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भी काम किया है. हालांकि, एक्ट्रेस ने शो में कैमियो रोल प्ले किया था और उस वक्त सुरभि को एक्टिंग भी नहीं आती थी.

सेट पर सुरभि को सुननी पड़ी बातें

टेली मसाला से बातचीत में सुरभि ज्योति ने बताया, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब किया था तब तो मुझे एक्टिंग ही नहीं आती थी. सेट पर ही सीखा है मैंने. ऐसी नौबत आ गई थी कि वो लोग बोल रहे थे कि ये नहीं कर पा रही है एक्टिंग, इसको घर भेजो. लेकिन वो मैंने किया और वो आज भी प्ले होता है. आप देखो कई वीकेंड पर जब तारक मेहता आता है तो वो एपिसोड काफी बार रिपीट होता है. हर वक्त कोई मैसेज करता है, जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि देखो कहां से कहां तक कि जर्नी आ गई है. बाकी पहला मौका कुबूल है में मिला था.'

 
 
 
 
 
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शो में सुरभि ने स्वीटी का रोल प्ले किया था. शो में दिखाया गया था कि स्वीटी ने कुछ दिन जेठालाल की दुकान पर काम किया. इसके बाद वो जेठालाल के घर पहुंच गई और जेठालाल पर झूठे इल्जाम लगाने लगी. स्वीटी को पैसे का लालच था इसी कारण से वो जेठालाल पर इल्जाम लग रही थी. लेकिन टपु की समझदारी से जेठालाल स्वीटी के जाल में फंसने से बच जाते हैं.

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इन शोज में दिखीं सुरभि

सुरभि के काम की बात करें तो उन्होंने आहट, कुबूल है, इश्कबाज, दिल बोले ओबेरॉय,संजिवनी, नागिन 5, हुनरबाज, शेरदिल शेरगिल जैसे शोज किए हैं. सुरभि को सबसे ज्यादा पहचान इश्कबाज से मिली. इस शो में वो लीड रोल में थी. शो में उनके कैरेक्टर का नाम अनिका त्रिवेदी सिंह ओबेरॉय था. उनका सुपरनैचुरल शो नागिन भी काफी चर्चा में रहा.

Published at : 01 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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TMKOC Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
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