खूबसूरती में बहन दीपिका पादुकोण को टक्कर देती हैं अनीशा पादुकोण, जानें लाइमलाइट से दूर रहकर क्या करती हैं काम

Who Is Anisha Padukone: इस रिपोर्ट में हम आपको दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा पादुकोण से मिलवा रहे हैं. जो लाइमलाइट से हमेशा दूर रहती हैं. तो चलिए जानते हैं कि वो क्या काम करती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 29 Nov 2025 05:26 PM (IST)
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली हैं. दरअसल एक्ट्रेस की बहन अनीसा पादुकोण दुबई के बिजनेमैन से सगाई भी कर ली है और अब दोनों जल्द शादी करने वाले हैं. इसी बीच हम आपको अनीशा की पर्सनल लाइफ जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं.

अनीशा पादुकोण अपनी बहन दीपिका पादुकोण से पांच साल छोटी हैं. वो एक्टिंग की दुनिया और लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं.
दीपिका जहां पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. वहीं अनीशा एक फेमस गोल्फ प्लेयर हैं. जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं.
अनीशा सिर्फ गोल्फ ही नहीं खेलती बल्कि उनकी रूचि क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन में भी खासी है..
अनीशा एक गोल्फर होने के साथ मेंटल हेल्थ फील्ड में एक्टिव हैं. वो 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' की सीईओ हैं, जिसकी स्थापना दीपिका ने 2015 में की थी.
बता दें कि अनीशा पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं. उन्होंने मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. अनीशा की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हुई है.
बात करें अनीशा पादुकोण के होने वाले पति की तो वो सनी देओल के बेटे करण देओल की वाइफ दृशा आचार्य के भाई रोहन आचार्या हैं. जो दुबई में रहते हैं.
खबरों के अनुसार अनीशा और रोहन कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब दोनों अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 05:26 PM (IST)
Deepika Padukone Anisha Padukone Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

