खूबसूरती में बहन दीपिका पादुकोण को टक्कर देती हैं अनीशा पादुकोण, जानें लाइमलाइट से दूर रहकर क्या करती हैं काम
Who Is Anisha Padukone: इस रिपोर्ट में हम आपको दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा पादुकोण से मिलवा रहे हैं. जो लाइमलाइट से हमेशा दूर रहती हैं. तो चलिए जानते हैं कि वो क्या काम करती हैं.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली हैं. दरअसल एक्ट्रेस की बहन अनीसा पादुकोण दुबई के बिजनेमैन से सगाई भी कर ली है और अब दोनों जल्द शादी करने वाले हैं. इसी बीच हम आपको अनीशा की पर्सनल लाइफ जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं.
Published at : 29 Nov 2025 05:26 PM (IST)
