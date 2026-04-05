एक्सप्लोरर
टीवी में हीरोइन की बहन के किए रोल, अब फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं मृणाल ठाकुर, जानें नेटवर्थ
Mrunal Thakur Networth: बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.
मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म डकैत को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस का एकदम अलग अंदाज देखने को मिलने वाला है.
1/7
2/7
Published at : 05 Apr 2026 04:43 PM (IST)
Tags :Mrunal Thakur Dacoit
बॉलीवुड
7 Photos
टीवी में हीरोइन की बहन के किए रोल, अब फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं मृणाल ठाकुर, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई
बॉलीवुड
7 Photos
पिंक साड़ी में कियारा आडवाणी ने उड़ाए होश, ग्लैमरस अवतार ने बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं परिणीति चोपड़ा, फैन को दिया ऑटोग्राफ, फोटोज हुई वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
झगड़े के बाद ऐश्वर्या को सॉरी बोलते हैं अभिषेक बच्चन, 18 साल की शादी का बेडरूम सीक्रेट रिवील
बॉलीवुड
12 Photos
अंबानी के इवेंट में लगा सितारों का जमावड़ा, सिद्धार्थ-कियारा से रणवीर और सलमान तक ने लूटी महफिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
लाइव: ‘धुरंधर 2’ की कमाई 1564 करोड़, रश्मिका मंदाना ने बर्थडे पर दिया सरप्राइज
मनोरंजन
ओटीटी पर मौजूद है 2 घंटे की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म, क्लाइमैक्स 'दृश्यम' से भी खतरनाक
मनोरंजन
फैन की हरकत से सहमीं सुनंदा शर्मा, स्टेज पर मचा हड़कंप, अब दिखाई दरियादिली
मनोरंजन
कितने करोड़ के मालिक हैं 'रामायण' के लक्ष्मण? वेब शोज से प्रोडक्शन हाउस तक, कमाई में पीछे नहीं रवि दुबे
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
टीवी में हीरोइन की बहन के किए रोल, अब फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं मृणाल ठाकुर, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई
प्रेम कुमारJournalist
Opinion