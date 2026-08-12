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कंगना रनौत की पहली तीज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर सेलिब्रेशन
कंगना रनौत ने अपनी पहले तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके घर पर तीज सेलिब्रेट की.
एक्ट्रेस कंगना रनौत सारे फेस्टिवल दिल खोलकर सेलिब्रेट करती हैं. अब कंगना ने पहली बार तीज सेलिब्रेट की. उन्होंने तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. इन तस्वीरों में कंगना बहुत खुश नजर आईं.
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Published at : 12 Aug 2026 10:22 PM (IST)
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