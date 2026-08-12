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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकंगना रनौत की पहली तीज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर सेलिब्रेशन

कंगना रनौत की पहली तीज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर सेलिब्रेशन

कंगना रनौत ने अपनी पहले तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके घर पर तीज सेलिब्रेट की.

Written By : मोनिका गुप्ता  | Updated at : 12 Aug 2026 10:24 PM (IST)
कंगना रनौत ने अपनी पहले तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके घर पर तीज सेलिब्रेट की.

एक्ट्रेस कंगना रनौत सारे फेस्टिवल दिल खोलकर सेलिब्रेट करती हैं. अब कंगना ने पहली बार तीज सेलिब्रेट की. उन्होंने तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. इन तस्वीरों में कंगना बहुत खुश नजर आईं.

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कंगना ने दिल खोलकर इस सेलिब्रेशन में एंजॉय किया. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर पहली बार तीज सेलिब्रेट की.
कंगना ने दिल खोलकर इस सेलिब्रेशन में एंजॉय किया. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर पहली बार तीज सेलिब्रेट की.
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रेखा गुप्ता ने कंगना को गिफ्ट भी दिया. दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.
रेखा गुप्ता ने कंगना को गिफ्ट भी दिया. दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.
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कंगना ने अपने हाथों पर मेहंदी भी लगाई. वो तीज सेलिब्रेशन में ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर गईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल से लुक कंप्लीट किया. कंगना बहुत सुंदर लग रही थीं.
कंगना ने अपने हाथों पर मेहंदी भी लगाई. वो तीज सेलिब्रेशन में ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर गईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल से लुक कंप्लीट किया. कंगना बहुत सुंदर लग रही थीं.
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कंगना ने इस लुक को बिंदी, हैवी जूलरी और चूड़ी से कंप्लीट किया. वो पूरे लुक में बहुत गॉर्जियस लग रही थीं.
कंगना ने इस लुक को बिंदी, हैवी जूलरी और चूड़ी से कंप्लीट किया. वो पूरे लुक में बहुत गॉर्जियस लग रही थीं.
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कंगना ने पोस्ट में लिखा, 'मेरी पहली तीज का त्योहार. रेखा दीदी के घर परे. सच में एक बड़ी बहन का प्यार और दुलार बिल्कुल घर जैसा अपनापन. सबको तीज की अनेक शुभकामनाएं.'
कंगना ने पोस्ट में लिखा, 'मेरी पहली तीज का त्योहार. रेखा दीदी के घर परे. सच में एक बड़ी बहन का प्यार और दुलार बिल्कुल घर जैसा अपनापन. सबको तीज की अनेक शुभकामनाएं.'
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कंगना ने वहां डांस भी किया और वहां मौजूद लेडीज के साथ फोटोज भी क्लिक करवाईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
कंगना ने वहां डांस भी किया और वहां मौजूद लेडीज के साथ फोटोज भी क्लिक करवाईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
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कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पिछली बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थी. अब फिल्म 14 अगस्त को ओटटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर रिलीज हो रही है.
कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पिछली बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नजर आई थी. अब फिल्म 14 अगस्त को ओटटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर रिलीज हो रही है.
Published at : 12 Aug 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Kangna Ranaut DELHI CM REKHA GUPTA Teez Celebration

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